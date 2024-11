Donald Trump presidente Usa, quale sarà il rapporto con Giorgia Meloni? La previsione di Matteo Renzi

Secondo Matteo Renzi, la premier Giorgia Meloni sarà il vero punto di riferimento europeo per la politica estera di Donald Trump. Il leader di Italia Viva non intravede lo stesso potenziale in Giuseppe Conte o Matteo Salvini, nonostante entrambi abbiano sviluppato un buon rapporto con “The Donald” nel corso degli anni.

Giorgia Meloni e Donald Trump

Per Renzi, il punto centrale riguarda i contenuti: solo Giorgia Meloni sembrerebbe avere il pragmatismo necessario per costruire un’alleanza solida con Washington.

Questo avviene nonostante Meloni abbia sviluppato negli ultimi anni un forte legame, anche personale, con il presidente democratico Joe Biden. Ecco l’analisi di Renzi, espressa durante un’intervista a Il Foglio:

Conosco bene Giorgia Meloni: sarà bravissima a costruire un rapporto forte con il nuovo presidente. Che l’aiuti Musk oppure no, sarà lei la sua vera sponda in Europa e lei soltanto: non c’è spazio per Salvini o Conte.

Meloni e Musk

A favore di Meloni giocano anche altri due fattori: la sua appartenenza al blocco conservatore, sebbene con differenze rispetto alla destra trumpiana, e l’amicizia personale con Elon Musk, figura di spicco della campagna elettorale repubblicana.

Il legame tra Meloni e Musk è così forte che a settembre il magnate ha sentito la necessità di smentire su X le voci riguardanti una presunta relazione con la premier italiana: “Non stiamo uscendo insieme” e “non c’è alcuna relazione romantica con il primo ministro Giorgia Meloni”.

Fonte foto: IPA

Roma, 28 settembre 2024 – Matteo Renzi durante l’Assemblea nazionale di Italia Viva.

Musk aveva inoltre elogiato pubblicamente Meloni affermando: “Ammiro Giorgia Meloni, ha fatto un lavoro incredibile. È ancora più bella dentro di quanto non sia fuori,”. Il gossip si era subito scatenato.

L’elogio pubblico risale al 23 settembre 2024, quando Giorgia Meloni venne insignita del Global Citizen Award all’Atlantic Council di New York, come prima donna premier in Italia.

Renzi e “l’ammucchiata” di sinistra

Renzi ha inoltre criticato la strategia della sinistra americana, che ricorre, secondo lui, a un metodo consolidato della politica: identificare un nemico e demonizzarlo.

“Quanto alla sinistra – ragiona Renzi – l’ammucchiata contro il pericolo non funziona: l’unica via è costruire una contronarrazione vincente. Spiace dirlo, ma Trump ha saputo imporre la sua”.