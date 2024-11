Giorgia Meloni e l'asse con Elon Musk, perché Donald Trump presidente degli Usa può aiutare la premier

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Quali ripercussioni avrà sull’Italia la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa? E che ruolo giocherà l’asse tra Giorgia Meloni ed Elon Musk? Sono queste le domande che, ora, si pongono gli analisti politici. Proviamo a far chiarezza.

Il ruolo di Elon Musk nella vittoria di Donald Trump

Elon Musk è stato tra i principali sostenitori di Donald Trump nella campagna elettorale per le presidenziali americane.

Il CEO di SpaceX e Tesla ha commentato con una serie di tweet l’elezione del tycoon a nuovo presidente degli Stati Uniti d’America e quest’ultimo lo ha ringraziato nel suo discorso dal palco del Convention Center di Palm Beach dopo la vittoria nelle elezioni.

Trump ha detto: “Abbiamo una nuova stella, una stella è nata: Elon. È un uomo straordinario, siamo stati insieme questa notte, ha passato due settimane a Philadelphia, in diverse parti della Pennsylvania, facendo campagna per me”.

Secondo l’analisi di Nbc News, Elon Musk “potrebbe essere il più grande vincitore” dopo la conquista del secondo mandato da parte di Donald Trump. L’imprenditore, però, “avrà conflitti di interesse senza precedenti se, come sembra, diventerà uno zar dell’efficienza governativa”.

I potenziali vantaggi per Elon Musk “sono di ampia portata: dalla possibilità di avere un’influenza su questioni normative quali le leggi sul lavoro e la protezione dell’ambiente, alla riduzione delle aliquote fiscali passando per l’opportunità di ottenere più contratti governativi per SpaceX”.

Giorgia Meloni mentre riceve a New York il Global Citizen Award 2024 dell’Atlantic Council da Elon Musk “per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all’Ue e all’alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024”.

L’asse tra Giorgia Meloni ed Elon Musk

Oltre ad aver avuto un ruolo importante nella vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa, Elon Musk, negli ultimi mesi, ha costruito un asse con il Governo italiano. Un asse che non è passato inosservato in Francia.

Le Monde, infatti, ha scritto che Giorgia Meloni sta “coltivando la sua relazione” con Elon Musk e che la presidente del Consiglio “vorrebbe essere l’interlocutrice privilegiata del miliardario statunitense”.

Nel dicembre del 2023, Elon Musk ha partecipato a Roma ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. In quell’occasione, hanno scritto ancora in Francia, “uno degli uomini più ricchi del mondo è andato a dichiarare nella sua (di Giorgia Meloni, ndr) capitale di avere i suoi stessi nemici”, come la cultura woke, l’immigrazione illegale e il politicamente corretto.

Secondo Le Monde, l’amicizia con Elon Musk rappresenta ora, per Giorgia Meloni, una “passerella supplementare” verso Donald Trump, eletto 47° presidente degli Stati Uniti d’America.

Elon Musk e Giorgia Meloni, l’analisi di Andrea Stroppa dopo la vittoria di Trump

Anche Andrea Stroppa. “braccio destro” di Elon Musk in Italia, ha commentato la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane, facendo riferimento anche alle possibili conseguenze che questa potrebbe avere sull’Italia.

“Avete deriso, offeso e provato a diffamare Elon per mesi. Lo avete fatto scendere in campo. Ecco il risultato”, ha scritto Andrea Stroppa.

Poi ha aggiunto: “Per l’Italia il rapporto con gli Stati Uniti sarà straordinariamente positivo. E molte cose dovranno cambiare. Vox Populi Vox Dei”.

Secondo Stroppa, “solo due governi europei” hanno “sostenuto fermamente” Donald Trump: “l’Italia e l’Ungheria. Entrambe queste nazioni hanno amministrazioni conservatrici che riconoscono la sua visione”.