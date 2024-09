Foto virale di Elon Musk con Giorgia Meloni, c'è una relazione tra i due? Il Ceo di X risponde sui social

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giorgia Meloni e Elon Musk si stimano. Questo non è un mistero. Però, sostenere che abbiano una relazione sentimentale è tutta un’altra musica. Eppure, dopo che hanno iniziato a circolare sui social le foto della premier e del magnate seduti a tavola a New York intenti a chiacchierare, qualcuno ha creduto che ci fosse del tenero tra i due. Sulla vicenda è intervenuto direttamente Musk, che ha smentito la voce relativa a un suo presunto legame speciale con la presidente del Consiglio italiana.

Elon Musk su Giorgia Meloni: “Nessuna relazione”. La replica su X

Musk, a New York, ha consegnato a Meloni il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council “per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all’Unione Europea e all’alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024”.

Poi sono uscite le foto della cena dell’evento. L’imprenditore e la premier sono stati immortalati al medesimo tavolo, impegnati a conversare amichevolmente.

Fonte foto: ANSA Elon Musk e Giorgia Meloni a cena a New York

C’è chi ha iniziato a ricamare, sussurrando in rete di una possibile liaison. Tra questi, su X, c’è stato un utente che si chiama Simmon Goddek. Musk gli ha risposto in prima persona.

“Ero lì con mia mamma. Non c’è nessuna relazione romantica con la premier Meloni”, ha sottolineato il numero uno di Tesla. Caso chiuso e gossip stroncato sul nascere.

Il magnate alla premier: “Più bella dentro che fuori”

Tornando alla premiazione, Musk ha riservato a Meloni parole di profonda stima. Così il magnate: “Un onore essere qui per consegnare questo premio ad una persona che è addirittura più bella dentro che fuori”.

“Ha fatto un lavoro incredibile come premier – ha aggiunto l’uomo d’affari -, con una crescita e un’occupazione record. Lei è una persona onesta, vera, autentica, una dote rara per un politico“.

La presidente del Consiglio ha ringraziato Musk per quanto detto sul suo conto, definendolo un “genio prezioso”.

Musk e Meloni, rapporto di stima sempre più solido

Il viaggio in America della premier è stata un’ulteriore occasione per rafforzare il rapporto di stima che la lega al magnate che, tra le altre cose, è stato ospite di Atreju 2023, la kermesse che Fratelli d’Italia ha organizzato a dicembre dello scorso anno.