Discorso di fine anno di Mattarella, il presidente si prepara: tra i temi pace, clima e richiamo all'unità

Atteso il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo quanto si apprende, nel suo nono discorso di fine anno, il presidente esprimerà messaggi di pace e un richiamo all’unità. Come ogni anno alle spalle del presente ci sarà la sala del palazzo presidenziale e lo scopo, in 15 minuti circa, e di ripercorrere i 12 mesi appena trascorsi. Non saranno quindi trascurati i temi cruciali, come le guerre in corso. Il discorso andrà in onda nella prima serata, su tutte le reti televisive e alla radio, mentre suoi social arriverà alcuni minuti dopo.

Discorso di fine anno

Il presidente della Repubblica si prepara al discorso di fine anno. Il tradizionale discorso, il nono del presente Sergio Mattarella, sarà visibile a reti unificate a partire dalle 20:30. Sarà possibile seguirlo in televisione, con il classico sfondo del palazzo presidenziale o in radio. Sui social ci saranno alcuni minuti di scarto.

Secondo delle indiscrezioni il capo di Stato potrebbe scegliere di non restare seduto alla scrivania, ma di alzarsi in piedi di fronte alle bandiere di Quirinale, Italia ed Europa.

Sergio Mattarella si prepara: indiscrezioni

Sul lavoro di Sergio Mattarella per il discorso di fine anno sono diverse le indiscrezioni. I temi affrontati sembrano essere stati divulgati, ma potrebbero non essere semplicemente veri. I temi comunque sono verosimili e compatibili con il personaggio di Sergio Mattarella, che da mesi si concentra sui conflitti in Europa e la necessità di raggiungere una pace.

Tra gli altri temi emergenza climatica, migrazione (con i numeri degli sbarchi in aumento del +50%), pandemie e fame. Un discorso che, non a caso, sembra richiamare le quattro piaghe dell’umanità secondo il racconto dell’Apocalisse, che è anche il nome dell’orologio che ogni anno fa i conti con la distanza che il genere umano ha dalla sua fine.

Pace e unità: i punti fondamentali

È possibile però che i punti fondamentali del discorso di Mattarella saranno pace e necessità di unità. Non passano inascoltate le due gravi crisi in corso in Ucraina e in Palestina, verso le quali potrebbe lanciarsi in un appello di diplomazia e alla pace. Fondamentale anche il concetto di unità, ricordando i valori fondanti della patria e della convivenza civile. Sono in molti a credere che Mattarella toccherà anche il tema della violenza contro di genere, soprattutto dopo il caso di Giulia Cecchettin che ha portato a un +22% di denunce.