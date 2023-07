De Luca contro la Schlein va allo scontro totale e parla di "delinquenza politica". Polemica sul terzo mandato

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania in quota Pd, e la segretaria del partito Elly Schlein sono ormai da molto tempo ai ferri corti. Il dominus campano non perde occasione per attaccare la leader con i consueti modo coloriti e pungenti. Le ultime dichiarazioni hanno ulteriormente alzato il livello dello scontro.

Vincenzo De Luca contro Elly Schlein

De Luca, d’altra parte, non ha mai nascosto che avrebbe preferito vedere Stefano Bonaccini alla guida del partito.

La presentazione a Napoli della mostra “Hostia. Pier Paolo Pasolini” esposta nella Cappella Palatina del Maschio Angioino è occasione per l’ennesima polemica.

“Pasolini – ha dichiarato De Luca – ha introdotto nella vita pubblica e intellettuale del nostro Paese un principio di verità con il suo radicale anti-ideologismo. Ha parlato un linguaggio di verità”.

“Nessuno fra gli uomini intellettuali di sinistra ha parlato con più lucidità delle finzioni coltivate dalla sinistra di questo Paese. E non aveva ancora consapevolezza dell’armocromia, ma oggi sarebbe nel suo a spiegare quanto di finzione e di cialtroneria vi sia in alcune petizioni apparentemente di sinistra, ma sostanzialmente piccolo borghesi e volgari“, ha proseguito De Luca lanciando una stoccata alla persona di Elly Schlein.

De Luca ha proseguito poi con i riferimenti all’armocromista della Schlein: “Mi imbarazza avere gente che magari consuma 300 euro l’ora per le imbecillità“.

“E 300 euro l’ora sono i due terzi di una pensione al minimo, e mi domando quale credibilità possa avere chi ha questo rapporto di coerenza fra il modo di vivere e il modo di parlare”.

Poi un attacco alla politica del Pd targato Schlein, considerata poco concreta e basata sulle apparenze: “Da parte del Pd, registro in questo momento una linea più che suicida, inesistente. Questo è il nulla. Questi sono un po’ di cortei in giro per l’Italia, ma non è una proposta di governo”.

Parlando dei risultati elettorali, De Luca li ha definiti “un disastro dopo l’altro. Nonostante i sondaggi siano stati gonfiati per alcuni mesi”.

La Schlein, sostiene De Luca, “ha rotto con i cattolici, con il mondo delle imprese e non dice nulla sul mondo del lavoro, soprattutto dei giovani”.

Il commissariamento del Pd in Campania

De Luca non perdona alla Schlein il commissariamento del Pd in Campania, avvenuto dopo i casi di finti tesseramenti dei mesi scorsi.

Per il presidente della Regione si tratta di “delinquenza politica”.

Il terzo mandato di Vincenzo De Luca

La Campania tornerà alle elezioni nel 2025 e De Luca non ha intenzione di tirarsi fuori dai giochi. Per lui sarebbe il terzo mandato. Terzo mandato osteggiato da Elly Schlein.

“Ma ci rendiamo conto, – dice il presidente di Regione – il tema viene sollevato da gente che ha tre, quattro, cinque e persino sette mandati alle spalle! Di che parliamo?”

“Io – prosegue De Luca – ho preso quasi tre volte i voti della Schlein. Che, tra l’altro, i suoi bei tre mandati li ha fatti, non lo dimentichiamo: Parlamento europeo, Consiglio regionale dell’Emilia Romagna e Parlamento italiano. Il tempo delle finzioni è finito”.

Elly Schlein intanto ha rimosso Piero De Luca, figlio di Vincenzo De Luca, dalla carica di vicecapogruppo Pd alla Camera.