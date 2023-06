Elly Schlein contro Vincenzo De Luca: il figlio Piero rimosso dalla carica di vicecapogruppo Pd alla Camera

Alta tensione nel Partito Democratico guidato da Elly Schlein, dopo che Piero De Luca, figlio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (in rapporti molto freddi con la segretaria del Pd), ha perso il ruolo di vicecapogruppo alla Camera dei Deputati.

La decisione su Piero De Luca

Nella giornata di martedì 6 giugno, su decisione dell’assemblea del gruppo del Partito Democratico, Piero De Luca è passato da essere vicecapogruppo del Pd alla Camera dei Deputati ad assumere il ruolo di segretario con delega a Pnrr, riforme e sicurezza.

Le critiche

La decisione ha scatenato diverse critiche interne al Partito Democratico. “Non possiamo accettare i processi a un cognome, questo è uno scalpo politico e un errore serio”, le parole di Lorenzo Guerini, capo di Base riformista, riportate da ‘La Repubblica’. L’ex ministra Marianna Madia ha puntato il dito contro “le logiche spartitorie fra correnti, che non ho mai accettato. Vedo solo un’operazione punitiva, malgrado si predichi il cambiamento”.

La reazione di Piero De Luca

Sulla sua pagina ‘Facebook’, Piero De Luca ha augurato “buon lavoro” al nuovo ufficio di presidenza ma ha aggiunto: “È chiaro a tutti che le logiche che hanno prevalso in questa vicenda, per quanto mi riguarda, non sono state fondate né su dinamiche politiche, né sulle competenze, né sul contributo al lavoro parlamentare, ma risentono di scorie ancora non smaltite delle ultime primarie. Si è consumata una sorta di vendetta trasversale che non fa onore”.

Secondo Piero De Luca, il Pd deve “rilanciarsi parlando di temi, di contenuti, di idee, di progetti, anche di sogni per il futuro del Paese. Debba in sostanza parlare di qualcosa, non lavorare contro qualcuno; debba impegnarsi per aggregare e costruire, non disgregare o distruggere e debba farlo possibilmente con una linea politica chiara, non ambigua o equivoca, sulle grandi questioni di attualità. Ma forse ad alcuni di rafforzare il partito interessa davvero poco”.

Poi ha tenuto a sottolineare: “La vita ovviamente va avanti. E l’impegno non si fermerà anzi aumenterà ancora di più”.

Le parole di Elly Schlein in tv

Ospite di Bianca Berlinguer su Rai3, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha dichiarato: “Accetto tutte le critiche, ascolto tutti ma non torneranno i ‘caminetti’ di prima (le riunioni con i capi corrente, ndr)”.

Cosa succederà ora

Elly Schlein ha già fatto capire di essere contraria alla terza candidatura di fila alla presidenza della Campania per Vincenzo De Luca.

Secondo ‘La Repubblica’, De Luca senior potrebbe ricandidarsi col Terzo Polo (sebbene i rapporti con Matteo Renzi non siano buoni da tempo) ma è anche corteggiato da Cateno De Luca di ‘Sud chiama Nord‘.