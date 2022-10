Darya Dugina assassinata dall'Ucraina: le indagini dell'intelligence Usa rivelate dal New York Times

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sarebbero state “parti del governo ucraino” a ordinare l’uccisione di Darya Dugina, la figlia di quello che viene considerato ‘l’ideologo di Putin’, Alexander Dugin, morta in un attentato con un’autobomba lo scorso 20 agosto. Lo avrebbero rivelato al New York Times fonti dell’intelligence americana. Secondo i funzionari anonimi, l’amministrazione Usa avrebbe comunicato a Kiev la ferma contrarietà sulla decisione, della quale non sarebbe stata informata, e non avrebbe preso parte all’operazione “né fornendo informazioni né altre forme di assistenza”.

Le rivelazioni

Le fonti dell’intelligence citate dal New York Times non hanno specificato quali elementi del governo ucraino avrebbero autorizzato l’attentato, chi lo ha realizzato o se il presidente Volodymyr Zelensky fosse a conoscenza della missione.

Dalla ricostruzione del quotidiano americano emerge l’irritazione dell’amministrazione americana per quello che è considerato un atto strategicamente inutile e che anzi potrebbe essere usato da Mosca come pretesto per rappresaglie, con atti simili contro i vertici del governo ucraino, o portare a un’escalation del conflitto.

Le smentite

Subito dopo l’attacco Kiev ha respinto ogni addebito da parte di Mosca, e ha continuato a negare ogni accusa anche alla luce delle nuove rivelazioni tramite la voce del consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, che interpellato in merito dal Nyt, ha ribadito che il governo ucraino non è coinvolto nella morte della figlia dell’ultranazionalista.

“Lo sottolineo ancora una volta – ha dichiarato il consigliere dell’ufficio di presidenza ucraino – qualsiasi assassinio in tempo di guerra nel nostro Paese o in un altro deve avere una giustificazione concreta. Deve soddisfare uno scopo preciso, tattico o strategico. Una persona come Dugina non rappresentava per l’Ucraina né un obiettivo tattico, né strategico“.

Fonte foto: EPA/RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE I rilievi degli investigatori russi nel luogo dell’attentato in cui ha perso la vita Darya Dugina

L’attentato

L’attentato mortale contro Darya Dugina è avvenuto lo scorso 20 agosto a Mosca, alla fine di una manifestazione alla quale aveva partecipato con il padre. Secondo gli analisti il vero obiettivo dell’autobomba piazzata sotto l’auto della 30enne sarebbe stato proprio l’ultranazionalista Alexander Dugin.

Il filosofo, considerato l’ispiratore della dottrina imperialista di Vladimir Putin, è uno dei sostenitori più accesi dell’offensiva russa in Ucraina e da sempre uno dei principali fautori di una Russia aggressiva in campo internazionale.

Pochi giorni dopo il servizio russo Fsb aveva accusato una donna ucraina, Natalya Vovk, di aver organizzato l’attentato, con la complicità del connazionale Bogdan Tsyganenko.