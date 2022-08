Uccisa figlia di Aleksandr Dugin, ideologo filo-Putin: auto esplosa, l'obiettivo era il padre sull'altra auto

Saltata in aria al volante della sua auto. Sarebbe morta così Daria Dugin, figlia di Aleksandr Dugin, noto ai più come l”ideologo di Putin’. Il veicolo è esploso nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, alla periferia di Mosca.

A dare notizia dell’attentato la Ukrainska Pravda, che ha citato media russi.

La stessa Tass, agenzia di Mosca, ha scritto che scrive che “una Toyota Land Cruiser Prado è esplosa vicino al villaggio di Velyki Vyazomy, alla periferia di Mosca. La conducente è morta, informano le forze dell’ordine. Secondo alcuni mass media, la vittima sarebbe Daria Dugin, figlia di Aleksandr”. La commentatrice televisiva aveva 30 anni.

Su Twitter sono diventate immediatamente virali le foto e i video successivi all’esplosione.

Secondo Russia Today, l’obiettivo dell’attentato era il padre della vittima, Aleksandr Dugin.

L’uomo, politologo ultra-nazionalista russo, compare nel video che circola sui social, con le mani nei capelli dopo l’esplosione.

Secondo il Daily Mail, che cita fonti russe, i due, che tornavano da un evento pubblico, avrebbero dovuto viaggiare sulla stessa auto, ma Dugin avrebbe preso un altro veicolo all’ultimo istante.

Tass, citando fonti della famiglia, ha precisato che l’auto esplosa apparteneva proprio al padre.

See Dugin’s reaction!

It appears this is shot almost right after the explosion occurred. Odd that someone is sitting in their car watching, and filming, instead of helping – isn’t it? pic.twitter.com/QA0OWVfvcI

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 20, 2022