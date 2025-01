Daniela Santanchè a processo e Meloni valuta il cambio del ministro del Turismo: c’è già il nome del sostituto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Giorgia Meloni starebbe valutando la sostituzione di Daniela Santanchè come ministra del Turismo, dopo l’imputazione per falso in bilancio con la sua società editoriale Visibilia. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dalla maggioranza, la presidente del Consiglio potrebbe escludere la politica dalla squadra di Governo, ma prima vuole avere chiaro il quadro delle accuse. In pole position per un’eventuale sostituzione ci sarebbe il deputato Gianluca Caramanna, già consigliere della ministra e considerato “l’uomo del turismo” all’interno di Fratelli d’Italia.

Daniela Santanchè a processo, i commenti di FdI

L’indiscrezione, rilanciata da Repubblica, proverrebbe da fonti interne alla maggioranza, dopo il messaggio di Meloni all’interno del suo partito di non rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolta la ministra.

Gli unici commenti sono arrivati dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami e il viceministro Edmondo Cirielli.

Tra i possibili sostituti della ministra ci sarebbe il deputato Gianluca Caramanna

“Le eccezioni sui bilanci societari sono sempre particolarmente complesse — ha spiegato Bignami — qui oltretutto pare di capire si tratti di una mancata svalutazione degli ammortamenti di una società. Difficile fare una valutazione squisitamente politica“.

Diretto, invece, l’attacco di Cirielli: “La solita opposizione giustizialista“.

Meloni e la possibile sostituzione

La presidente del Consiglio, a ogni modo, vuole “avere chiaro il quadro delle accuse”— riporta sempre il giornale diretto da Mario Orfeo — e l’eventuale comunicazione non avverrà i tutti i casi nelle prossime ore.

Sarebbe infatti in programma un colloquio tra la leader di FdI e Ignazio La Russa, ma al momento il presidente del Senato si trova in Tunisia e, come se non bastasse, lunedì 20 gennaio Meloni presenzierà all’Inauguration Day di Donald Trump a Washington.

L’ipotesi di Gianluca Caramanna come nuovo ministro

Un nome per il post-Santché sarebbe già sul tavolo. Trattasi di Gianluca Caramanna, deputato vicino al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e consigliere di Santanché.

Caramanna è considerato “l’uomo del turismo” all’interno di FdI e da molti è già visto come una sorta di ministro ombra.

L’unica certezza, al momento, è che all’orizzonte non è previsto un vero e proprio rimpasto e che il ministero resterà a FdI.

La reazione delle opposizioni dopo la sentenza

In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, diversi rappresentanti delle opposizioni hanno attaccato la ministra Santanchè, chiedendone le dimissioni.

Tra questi, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: “Noi abbiamo già presentato una mozione e chiediamo le dimissioni immediate per il rispetto dell’onore e del decoro delle istituzioni di governo. Ci meravigliamo vedendo Meloni, che in passato ha sempre chiesto le dimissioni di ogni ministro per ogni stormir di foglia, tentennare per la tutela di interessi di partito”.

Anche la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato premier: “Lei, che quando era all’opposizione chiedeva le dimissioni per molto meno, ora che fa? Cambia idea anche su questo?”