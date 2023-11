Dalle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini saltano fuori i debiti del figlio Giuliano

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Non ci sono ancora nomi iscritti nel registro degli indagati per l’omicidio di Pierina Paganelli, con gli inquirenti che stanno cercando di far luce sulla morte della 78enne uccisa con 29 coltellate a Rimini. Dallo scorso 3 ottobre sono tanti i punti interrogativi della vicenda, con i riflettori che sono sempre più puntati sulla famiglia della donna, specialmente il figlio Giuliano.

Omicidio Pierina Paganelli, famiglia attenzionata

Tutte le attenzioni degli inquirenti sarebbero concentrate sui familiari di Pierina Paganelli, per cercare di comprendere se la morte della 78enne possa essersi consumata in ambito familiare per qualche disputa o litigio.

Nessuno dei parenti è al momento indagato, ma le forze dell’ordine vogliono vederci chiaro e dopo aver interrogato i vicini di casa stanno cercando di stringere il cerchio per venire a capo delle indagini.

I debiti del figlio Giuliano

E mentre stavano indagando sulla cerchia più stretta di Pierina, gli inquirenti hanno rilevato una posizione debitoria del figlio Giuliano Saponi. Circa 7mila euro di debiti col Fisco per l’uomo, che lo scorso aprile era stato anche allontanato dai Testimoni di Geova nei quali ricopriva un ruolo dal quale è stato sollevato.

Un debito, quello di Saponi, che risalirebbe a maggio e che si sarebbe sommato a causa di alcuni ritardi nel pagamento. Sarebbe stato contratto poco prima dell’incidente subito in bici dal figlio di Pierina che, costretto alle cure ospedaliere e alla riabilitazione, avrebbe tardato a saldarlo.

A correre in soccorso sarebbe stata la moglie Manuela Bianchi, con la quale le cose non andavano bene da tempo, che avrebbe chiesto un prestito di 5mila euro al padre. Di questi 3mila sarebbero stati utilizzati per estinguere parte del debito, altri 2mila sarebbero invece stati dati a Louis Dassilva, presunto amante della donna, per “paura di pignoramenti”.

La difesa di Giuliano Saponi

Debiti che farebbero pensare a qualche possibile coinvolgimento dell’uomo nella morte della 78enne, ipotesi subito smontata dallo stesso Giuliano Saponi. Tramite i suoi legali, infatti, il figlio di Pierina Paganelli ha fatto sapere che le due situazioni non sono correlate e che lui con la morte della madre non ha nulla a che fare.

“I miei debiti col Fisco non hanno nulla a che fare né con l’omicidio di mia madre né con i miei problemi con Manuela” ha detto Saponi a Il Resto del Carlino. E i legali lo difendono: “Ha saltato delle rate solo perché era ricoverato in ospedale, ma abbiamo chiarito tutto con l’Agenzia delle Entrate, spiegando la situazione”.