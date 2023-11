Possibili contraddizioni della nuora di Pierina Paganelli sull'omicidio di Rimini, ascoltata per 10 ore

Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli – la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre – è stata ascoltata per 10 ore in Questura. Gli investigatori della Squadra Mobile, con la presenza del vicequestore e del sostituto procuratore, avrebbero notato delle contraddizioni nelle quali la donna sarebbe caduta nel ricostruire le tragiche ore della morte della suocera.

Omicidio Paganelli, Manuela Bianchi ascoltata per 10 ore

Alle 14 di lunedì 30 ottobre Manuela Bianchi è entrata negli uffici della Questura dove è stata ascoltata dal vicequestore Dario Virigli e dal sostituto procuratore Daniele Paci come persona informata sui fatti.

Al termine del lungo colloquio-fiume con gli inquirenti, in piena notte, i giornalisti hanno raggiunto Davide Barzan, consulente dell’avvocata Nunzia Barzan che difende la Bianchi, il quale ha precisato che l’assistita “non è indagata” e che si è trattato di un incontro “per precisare alcuni elementi”.

Fonte foto: ANSA Le indagini nei box di via del Ciclamino, a Rimini, dove è stato rinvenuto il cadavere di Pierina Paganelli

Negli stessi giorni sono stati ascoltati Louis Dassilva e Loris Bianchi, fratello di Manuela.

Il primo ha riferito che tra le 22 e le 23 del 3 ottobre, orario in cui Pierina Paganelli veniva uccisa tra il box delle auto e il vano ascensori del palazzo, si trovava a letto a causa della gamba dolorante dopo l’incidente in moto. Insieme a lui c’era la moglie Valeria, poi andata a dormire.

Il secondo, Loris, ha raccontato di essersi recato presso l’abitazione della sorella Manuela nel tardo pomeriggio del 3 ottobre e di essersi trattenuto con lei e la figlia 16enne a cena.

Le contraddizioni di Manuela Bianchi, secondo gli inquirenti

Come già detto, Manuela Bianchi sarebbe caduta più volte in contraddizione nel ricostruire la sua posizione della sera del 3 ottobre.

Contraddizioni che riguarderebbero gli orari, i rapporti familiari ma anche le dichiarazioni precedentemente prodotte.

Gli avvocati fanno chiarezza

Per Davide Barzan, tuttavia, “le contraddizioni sono normali in una ricostruzione così lunga“, e soprattutto “non sono tali da procedere ad un’iscrizione nel registro degli indagati di Manuela Bianchi”.

Secondo gli sviluppi delle indagini, inoltre, Pierina Paganelli è stata uccisa da 29 coltellate anziché 17, come stabilito inizialmente. Per il momento, in questa vicenda, non ci sono indagati.