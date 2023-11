Svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli dopo le tracce di Dna trovate sul corpo della donna uccisa a Rimini

Il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli potrebbe essere a una svolta decisiva. La 78enne è stata uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre nel garage della sua dimora in via del Ciclamino a Rimini.

Gli accertamenti

Gli accertamenti hanno isolato profili genetici che non apparterrebbero alla donna ammazzata. Altrimenti detto, tali tracce di Dna saranno comparate con quello dei possibili sospettati.

Per ora nessun nome è stato messo nero su bianco nel registro degli indagati. Le indagini infatti avanzano contro ignoti, anche se i sospetti degli investigatori, come riferisce Fanpage.it, si sono concentrati sin da subito su Loris Bianchi e sulla sorella Manuela, nuora di Pierina, cioè la moglie del figlio Giuliano Saponi.

Fonte foto: ANSA Un’immagine dei funerali di Pierina Paganelli, tenutisi lo scorso 14 ottobre

La svolta potrebbe arrivare dagli esami di comparazione del Dna che verranno effettuati con le garanzie di legge dal laboratorio di medicina forense dell’Università di Ancona.

Altre informazioni importanti potrebbero emergere dagli interrogatori che quasi certamente , nei prossimi giorni, interesseranno la figlia 16enne di Manuela, lo stesso Loris e il suo vicino di casa Louis Dassilva.

La pista del nuovo testimone

Non si esclude nemmeno che la Squadra mobile possa ascoltare la versione del nuovo testimone, colui che in forma anonima ha parlato ai microfoni de La vita in diretta, affermando che la notte dell’omicidio ha prima sentito un lamento e poi una lavatrice cominciare il lavaggio.

L’audio mandato in onda a Ore 14

Alla vicenda si è interessata anche la trasmissione Ore 14 (Rai Due) di Milo Infante che ha mandato in onda l’audio di un messaggio, datato 27 settembre.

In tale file si sente Loris Bianchi parlare con il marito della sorella Manuela, Giuliano Saponi, figlio della vittima. In quei giorni, quest’ultimo era ancora ricoverato per le conseguenze di un incidente stradale.

Loris allude ad atteggiamenti di Giuliano non irreprensibili. Nella fattispecie a quelli inerenti al fatto di parlare alle spalle degli altri con “sentenze e giudizi”. Loris consiglia a Giuliano di riflettere “sugli errori commessi in passato”. Al messaggio vocale, Saponi replica dicendosi di fatto cambiato.