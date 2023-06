Dall'assemblea Fininvest 100 milioni di dividenti agli eredi di Berlusconi. Marina confermata presidente

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

In attesa dell’apertura del testamento, il primo pezzo del lascito di Silvio Berlusconi agli eredi arriva dall’assemblea dei soci di Fininvest, la prima da quando è morto il fondatore della società. L’assemblea ha approvato il bilancio 2022, dando il via libera al dividendo di 100 milioni di euro da distribuire agli azionisti, in gran parte le holding della famiglia Berlusconi.

L’assemblea Fininvest

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 giugno, la prima assemblea di Fininvest dopo la morte di Silvio Berlusconi. L’assemblea è iniziata alle ore 17 nella sede della holding di via Paleocapa a Milano. Presente di persona soltanto la presidente Marina Berlusconi, mentre gli altri figli del Cavaliere si sono collegati da remoto.

L’assemblea ha approvato il bilancio 2022 della società al centro dell’impero della famiglia Berlusconi, staccando un assegno da 100 milioni di euro per i propri azionisti, per la maggior parte le holding di famiglia. Lo rende noto un portavoce del gruppo.

Per sapere come verrà diviso questo tesoretto tra gli eredi del Cavaliere bisognerà attendere l’apertura del testamento, atteso a giorni.

Marina Berlusconi confermata presidente

Dopo la morte di Silvio Berlusconi nessuna rivoluzione in casa Fininvest. L’assemblea dei soci che ha confermato in pieno i vertici: Marina Berlusconi come presidente e Danilo Pellegrino come amministratore delegato.

Resta invariato anche il Consiglio di amministrazione: oltre a Marina Berlusconi e Pellegrino siedono nel board come consiglieri gli altri figli del Cavaliere, Pier Silvio, Barbara e Luigi Berlusconi, Adriano Galliani, Ernesto Mauri e Salvatore Sciascia.

Fonte foto: ANSA Marina Berlusconi confermata presidente di Fininvest

I numeri

Fininvest archivia il 2022 con un risultato netto consolidato pari a 200,2 milioni di euro (360,2 milioni nel 2021). Il dividendo per gli azionisti è in calo rispetto ai 150 milioni del 2022.

Nel 2022 i ricavi consolidati del gruppo Fininvest sono stati pari a 3.822,5 milioni di euro (3.817,9 milioni l’anno precedente). Il margine operativo lordo è pari a 860,1 milioni di euro, contro i 921,6 milioni del 2021.

Il risultato operativo è positivo per 248,4 milioni di euro (373,8 milioni nel 2021). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 indica un indebitamento di 1.072,6 milioni di euro, rispetto ai 962,1 milioni del 31 dicembre 2021.