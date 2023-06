Chi è Barbara Berlusconi, la terza figlia di Silvio Berlusconi che fa parte del Cda di Fininvest

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

La terzogenita di Silvio Berlusconi, Barbara, torna nelle pagine di cronaca per l’imminente apertura del testamento del padre. Barbara, nata dal matrimonio con Veronica Lario, fa parte insieme ai fratelli del consiglio di amministrazione di Fininvest.

Chi è Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi è nata a Arlesheim, in Svizzera, il 30 luglio 1984.

È la terzogenita di Silvio Berlusconi e la prima figlia nata dal matrimonio con Veronica Lario, sposata in seconde nozze nel 1990.

Fonte foto: IPA Eleonora e Barbara Berlusconi al funerale del padre a Milano

Dopo aver frequentato il Collegio Villoresi San Giuseppe a Monza, dove ha conseguito il diploma di liceo classico nel 2003, si è laureata alla triennale in Filosofia nel 2010 all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Appena terminato il liceo, prima di iniziare l’università, Barbara Berlusconi ha iniziato la propria ascesa come dirigente d’azienda.

La carriera

Nel 2003, infatti, è iniziata a far parte del consiglio di amministrazione della società Fininvest.

Otto anni dopo, nel 2011, è diventata consigliera d’amministrazione del Milan e nel 2013 è nominata vicepresidente e amministratrice delegato con delega alle funzioni sociali non sportive della società.

Dopo la cessione del club all’imprenditore cinese Li Yonghong nel 2017, è rimasta presidente della Onlus Fondazione Milan per poco più di un anno.

Insieme ai fratelli Eleonora e Luigi possiede ed è amministratrice di H14 spa., cui fa capo il 21,43% di Fininvest. I tre investono anche nell’edilizia con la e.l. Immobiliare e con quote in società come Facile.it.

Detengono poi altre quote in altre società, come la tedesca Payleven Holding Gmbh e la società biomedicale MolMed.

La vita privata

Barbara Berlusconi è madre di 5 figli e più volte al centro delle cronache rosa per le sue relazioni.

Dalla prima relazione con Giorgio Valaguzza, analista finanziario, durata 9 anni, nel 2007 è nato Alessandro, primogenito di Barbara, e poi Edoardo nel 2009.

Dal 2011 al 2013 si lega all’ex calciatore del Milan Alexandre Pato e poi all’attuale compagno Lorenzo Guerrieri, laureato in Economia e amministrazione dell’impresa presso l’Università di Milano Bicocca.

Da quest’ultima relazione nascono Leone nel 2016, Francesco Amos nel 2018 e Ettore Quinto nel 2021.