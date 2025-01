Da Elon Musk a Mark Zuckerberg fino a Shou Zi Chew di TikTok: i miliardari presenti al giuramento di Trump

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Al giuramento di Donald Trump parteciperà un ventaglio di miliardari, personalità tra le più importanti tra le persone più ricche del mondo. Non mancheranno certamente Elon Musk e Mark Zuckerberg, ma tra i nomi più altisonanti troviamo anche Jeff Bezos e Shou Zi Chew, amministratore delegato di TikTok.

Da Elon Musk a Mark Zuckerberg

Tre i nomi che troveremo inevitabilmente sul palco dell’inaugurazione del secondo mandato di Donald Trump. Jeff Bezos, fondatore di Amazon con un patrimonio di 239,4 miliardi di dollari sarà tra questi.

Ovviamente ci sarà Elon Musk (l’uomo più ricco del mondo con i suoi 433,9 miliardi di dollari), patron di Tesla nonché consulente principale del tycoon che per la campagna presidenziale avrebbe speso circa 25 milioni di dollari. Non mancherà, infine, Mark Zuckerberg, il capo assoluto di Meta che vanta un patrimonio di 211,8 miliardi di dollari.

Fonte foto: IPA Elon Musk è tra i miliardari più attesi al giuramento di Donald Trump insieme a Mark Zuckerberg e Jeff Bezos

Secondo Forbes, che cita Puck News, Mark Zuckerberg avrebbe inoltre organizzato il prestigioso ricevimento prima del ballo inaugurale insieme ad altri miliardari come Miriam Adelson, Tilman Fertitta e Todd Ricketts.

Non va dimenticato, del resto, che lo stesso Donald Trump vanta un patrimonio di circa 7 miliardi di dollari e che per tutto il suo mandato percepirà uno stipendio pari a circa 400 mila dollari all’anno.

Gli altri miliardari al giuramento di Trump

Secondo le previsioni di Bloomberg, al giuramento di Donald Trump non mancherebbero nomi come quello di Sam Altman, l’amministratore delegato di OpenAI che del resto avrebbe effettuato una generosa donazione per la cerimonia.

Tra i donatori – con un milione di dollari donati per l’occasione – ci sarebbe anche Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple con un patrimonio di 2,2 miliardi di dollari. Non è tutto: a proposito di nomi eccellenti, alla cerimonia sono attesi altri leader aziendali che non si possono ignorare.

Pfizer, Walmart, TikTok: i leader aziendali celebrano il tycoon

Secondo il Wall Street Journal al giuramento di Trump potrebbero avere un posto d’onore altri leader aziendali: parliamo, ad esempio, del Ceo di Pfizer Albert Bourla oltre a Doug McMillon, ceo di Walmart.

Spunta inoltre il nome di Shou Zi Chew, l’amministratore delegato del social network TikTok la cui piattaforma è stata messa offline domenica 19 gennaio ed è tornata operativa in tutti gli Stati Uniti lunedì 20 gennaio, proprio nel giorno del giuramento.