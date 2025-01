Trump pronto a salvare TikTok con un decreto per posticipare il ban, l'ipotesi sulla vendita della società

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente eletto degli Usa Donald Trump ha dichiarato che firmerà un decreto esecutivo per posticipare la data di entrata in vigore della legge che obbliga ByteDance a vendere le attività statunitensi di TikTok. Il social si è auto-oscurato negli Stati Uniti, nonostante le rassicurazioni di Biden.

Il piano di Trump per TikTok

Lunedì 20 gennaio il presidente eletto degli Usa Donald Trump, che allora sarà entrato in carica, firmerà un decreto esecutivo per posticipare di alcuni mesi l’entrata in vigore della legge che potrebbe oscurare TikTok in tutto il Paese.

“Chiedo alle società di non oscurare TikTok. Promulgherò un decreto esecutivo lunedì per estendere l’entrata in vigore del divieto in modo da raggiungere un accordo per proteggere la nostra sicurezza nazionale” ha annunciato Trump.

Fonte foto: ANSA Donald Trump

“Mi piacerebbe che gli Stati Uniti avessero una quota del 50%. Così facendo potremo salvare TikTok e metterla in buone mani. Senza il via libera americano non c’è TikTok” ha continuato in un post sul proprio social network Truth.

TikTok si è auto-oscurato

Il 19 gennaio TikTok si è oscurato e non è più stato disponibile per gli utenti che si connettevano negli Stati Uniti.

Questo nonostante l’amministrazione Biden avesse chiarito che la legge che impone a ByteDance di vendere il social negli Usa o di oscurarlo non sarebbe entrata in vigore fino all’insediamento di Trump.

La Casa Bianca ha definito la scelta della società cinese una “bravata”. L’azienda ha risposto di aver oscurato TikTok per non causare danni a Google e Apple, che distribuiscono l’app tramite i propri store. Ha però oscurato anche la versione browser, che non è distribuita da nessuna azienda.

Il messaggio pro Trump di ByteDance

Il messaggio che TikTok ha mostrato per tutto il 19 gennaio agli utenti degli Usa non si limitava a spiegare la situazione, ma nominava direttamente Donald Trump come possibile soluzione, nonostante la sospensione non fosse obbligatoria.

“È stata promulgata una legge che proibisce l’utilizzo di TikTok negli Usa. Sfortunatamente questo significa che per ora non puoi usare TikTok” recitava il comunicato.

“Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato di voler trovare una soluzione per ripristinare TikTok quando si insedierà” conclude la società cinese.