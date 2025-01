Donald Trump e il suo nuovo stipendio: quanto guadagnerà ogni anno il presidente Usa

A quanto ammonta lo stipendio di Donald Trump? Il tycoon, alla sua seconda esperienza come Presidente degli Stati Uniti, dal 2025 è rientrato nella lista dei 500 uomini più ricchi del mondo. Oltre ai guadagni dovuti alle sue società, Trump percepirà ovviamente anche lo stipendio che spetta regolarmente a ogni inquilino della Casa Bianca. Secondo la Costituzione americana, il compenso spettante al Presidente degli Stati Uniti ammonta a 400 mila dollari l’anno.

Lo stipendio di Donald Trump

A sancire lo stipendio di Donald Trump è la Costituzione americana. All’articolo 102, sotto la voce Compensi del Presidente si legge che il leader degli Stati Uniti “riceverà integralmente per i suoi servizi durante il mandato per il quale sarà stato eletto un compenso per un importo complessivo di 400.000 dollari all’anno” che verranno corrisposti mensilmente.

Sullo stipendio del Presidente – precisa Il Giornale – viene applicata l’imposta sui redditi. Inoltre la Costituzione a stelle e strisce prevede che sullo stipendio non vengano applicati aumenti né restrizioni.

Oltre allo stipendio appena riportato Donald Trump percepirà altri 50 mila dollari l’anno “per aiutare a coprire le spese relative o risultanti dall’adempimento dei suoi doveri ufficiali”, oltre ad altri 100 mila dollari – sempre annuali ma non tassabili – per coprire i viaggi e 19 mila per l’intrattenimento.

Il totale, quindi, ammonta a 569 mila dollari dei quali, ad esclusione dello stipendio presidenziale, vanno restituiti al Tesoro i denari non utilizzati.

L’Air Force One e i dispositivi di sicurezza

Come riporta Il Giornale, Donald Trump in qualità di Presidente degli Stati Uniti ha diritto ad utilizzare l’aereo presidenziale Air Force One per i suoi viaggi istituzionali. Dal 2025 il nuovo velivolo presidenziale sarà il Boeing 747-8 costato circa 4 miliardi di dollari.

Oltre all’aereo, il tycoon disporrà di un consistente servizio di sicurezza che comprende un parco auto di scorta e uomini impiegati per la protezione del Presidente.

Il patrimonio del tycoon

Non è un caso se Donald Trump viene spesso chiamato “tycoon”, parola anglosassone che indica soprattutto un magnate dell’industria.

A proposito del suo patrimonio, infatti, in un recente articolo pubblicato da Forbes si legge che intorno a Donald Trump ruotano circa 7 miliardi di dollari accumulati grazie alle azioni della Trump Media & Technology Group, che dopo il 20 dicembre hanno visto un aumento del 20% del loro prezzo.

Alle entrate dovute alle azioni in borsa vanno aggiunti, secondo una stima della Federal Election Commission, i beni immobili di proprietà di Trump tra Manhattan, San Francisco, Florida, Scozia e Irlanda. Ricordiamo, infine, che Trump gode delle entrate del suo Truth Social, il social network fondato dopo la cacciata dall’ex Twitter e i già sorprendenti risultati della sua criptovaluta, la Official Trump.