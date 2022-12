Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr, firmato contratto faraonico fino al 2030: ecco quanto guadagnerà

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Cristiano Ronaldo ha firmato per la formazione dell’Al-Nassr, nella quale giocherà per cifre monstre almeno fino al 2025. La leggenda del calcio mondiale ha sottoscritto un ingaggio da un miliardo di euro: 200 milioni di euro a stagione, più un ruolo da ambasciatore del calcio saudita fino al 2030 per promuovere l’organizzazione del Mondiale alla corte del principe ereditario e primo ministro Mohamed bin Salman. Dopo un ritorno travagliato nella squadra che l’aveva fatto diventare grande, il 36enne fuoriclasse portoghese si butta alle spalle il fresco divorzio con il Manchester United, terminando quindi una carriera piena di successi in Arabia Saudita.

L’annuncio

Dopo le indiscrezioni lanciate dall’emittente Cbs sport, rilanciate dal sito Al Arabiya, l’ufficialità è arrivata con il comunicato del club saudita, confermato tramite le foto pubblicate nelle pagine social di Ronaldo, sorridente mentre presenta la sua nuova maglia numero 7.

Le immagini sono state diffuse anche sui profili social dell’Al-Nassr che ha accolto così il campione: “Abbiamo fatto la storia. Questa firma non solo ispirerà il nostro club ad ottenere ancora più grandi successi ma anche la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future di ragazzi e ragazze ad essere la miglior versione di sè stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa, Al Nassr” ha scritto la società su Twitter.

L’ingaggio

“Non vedo l’ora di provare un nuovo campionato di calcio in un nuovo Paese. La visione dell’Al-Nassr mi stimola molto e sono entusiasta di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra per cercare di aiutare il club a ottenere altri successi” è stato invece il commento di Cristiano Ronaldo.

Appesi gli scarpini al chiodo l’attaccante vestirà per i successivi anni i panni di promotore della candidatura dell’Arabia Saudita, in lizza con Egitto e Grecia, per ospitare i Mondiali del 2030. Nei successivi 5 anni dovrebbe dunque guadagnare altri 500 milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da نادي النصر السعودي (@alnassr_fc)

La storia dell’Al-Nassr

Nell’Al-Nassr Cristiano Ronaldo troverà l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia, il portiere ex Napoli Ospina, l’attaccante camerunese Vincent Aboubakar, che si è messo in mostra nel Mondiale in Qatar e l’ex Bayern Luiz Gustavo

Fondato nel 1955 dai fratelli Hussein e Zaid Al-Jabaa, l’Al-Nassr ha vinto nella sua storia nove campionati arabi, l’ultimo nel 2019.