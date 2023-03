Corteo degli anarchici a Torino per Cospito, bombe carta e vetri spaccati: guerriglia e scontri con la polizia

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Violenti disordini e scontri con le forze dell’ordine a Torino dove è in corso una manifestazione di anarchici a sostegno di Alfredo Cospito, l’anarchico in 41 bis in sciopero della fame. Gruppi di antagonisti provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero si sono radunati a centinaia in piazza Solferino per poi avanzare lungo le strade del centro città sfondando le vetrine dei negozi e delle auto, lanciando fumogeni e bombe carta. Secondo quanto riportato da Repubblica, negli scontri sono rimasti feriti alcuni manifestanti e due agenti, 140 le persone indentificate, almeno 35 portate in questura, cinque i fermi.

Il raduno in Piazza Solferino

“Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Ma se Alfredo muore questi vigliacchi e assassini devono pentirsi di quello che stanno facendo: dobbiamo fargliela pagare“: ha detto così Pasquale Valitutti, storico esponente anarchico, 76 anni, nell’intervento di apertura della manifestazione a Torino in solidarietà con Alfredo Cospito.

Al raduno in piazza Solferino è arrivato quasi un migliaio di persone, provenienti da tutta Italia ma anche da Francia, Spagna, Germania e Portogallo.

“Noi anarchici – ha aggiunto Valitutti – sono vent’anni che martelliamo contro il 41 bis e 40 anni contro le carceri speciali. Dobbiamo lottare perché Alfredo non muoia. Possiamo accettare una sconfitta militare, perché liberarlo è impossibile. Ma non possiamo accettare una sconfitta politica”. Se Alfredo Cospito muore i responsabili “saranno storicamente giustiziati dagli anarchici” ha detto ancora Valitutti ai giornalisti, precisando che si tratta della sua “personale opinione”.

La guerriglia per le vie del centro

Il corteo si è poi spostato lungo il centro fermandosi sotto alla sede della Banca del Piemonte dove alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni scuri e imbrattato i muri con le scritte ‘No al 41 bis”.

Fonte foto: ANSA Gli scontri con la polizia degli anarchici a Torino durante il corteo a sostegno di Alfredo Cospito

Centinaia di persone hanno percorso via Pietro Micca lanciando grossi petardi e bombe carta dietro lo striscione ‘Al fianco di Alfredo, al fianco di chi lotta’ . Lungo il tragitto verso Piazza Arbarello sono stati danneggiati veicoli ed edifici, molti chiusi per indicazione delle forze dell’ordine, al grido di “Fuoco alle galere”, “Fuori tutti dal 41 bis” e “Assassini”.

Diverse le vetrine e i vetri delle auto sfondate, distrutti i cartelli stradali e incendiati i cassonetti che capitavano a tiro.

Gli scontri con la polizia

Come riportato da La Stampa, dopo la devastazione in via della Consolata, la polizia ha caricato gli anarchici a Porta Palazzo, prima con l'uso degli idranti per spezzare il corteo in due tronconi, poi con un fitto lancio di lacrimogeni per disperdere i manifestanti. La guerriglia urbana è continuata tra le auto in transito sotto una pioggia di lacrimogeni e pietre nei pressi della sede del Sermig, il servizio missionario giovani.

Notizia in aggiornamento…