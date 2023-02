Milano, manifestazione degli anarchici in solidarietà a Cospito: ferito un operatore tv

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tensione a Milano durante la manifestazione degli anarchici in solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 100 giorni. A protestare in piazza contro il regime detentivo circa 200 persone, tra cui anche numerosi giovani appartenenti ai centri sociali e ai collettivi studenteschi.

Anarchici in corteo a Milano in solidarietà a Cospito

Il corteo non era autorizzato. I manifestanti si sono riuniti davanti alla Stazione Centrale nel corso della serata di venerdì 3 febbraio. Poco dopo le 19 hanno iniziato a muoversi in corteo, bloccando il traffico al loro passaggio. Diversi i disagi sulle linee di trasporto pubblico.

Le forze dell’ordine sono intervenute subito sul posto per monitorare la situazione e garantire la sicurezza sulla strada. Intorno alle 20.50 la manifestazione è poi terminata nel punto in cui era partita, in piazza Duca d’Aosta.

Fonte foto: IPA Lo striscione esposto dagli anarchici in corteo a Milano

Il gruppo di anarchici ha sfilato urlando slogan a favore di Cospito e lanciando insulti sia nei confronti del ministro della giustizia Carlo Nordio che di esponenti politici. In testa al corteo sono stati esposti due striscioni con scritto “A fianco di Alfredo, a fianco di chi lotta”, e “Contro il 41 bis per un mondo senza galera. Libertà per tutti e tutte”.

Come scrive ‘Repubblica’, ai partecipanti giunti al presidio nella Stazione Centrale era stato distribuito un volantino firmato “Assemblea milanese contro il carcere, 41 bis, ergastolo ostativo”, che elogiava “la coraggiosissima lotta di Alfredo che mostra a tutti che il 41 bis è tortura e fa risuonare più forti le voci contro il carcere e la repressione”.

Ferito un operatore tv

Durante il corteo alcuni fotografi e cameramen sono finiti nel mirino di qualche manifestante. Verso di loro sono stati lanciati infatti un paio di fumogeni.

Secondo quanto si apprende un operatore tv della trasmissione Mediaset ‘Fuori dal Coro’ è stato colpito alla testa da uno di essi, ma dalle indiscrezioni non avrebbe riportato conseguenze gravi. Oltre a quell’episodio non si sarebbero verificati incidenti o scontri.

Atteso un nuovo presidio

Il presidio era stato annunciato sui siti e sui canali Telegram dei vari gruppi anarchici. Si è trattato del primo appuntamento milanese organizzato per supportare l’anarchico 55enne detenuto al 41 bis.

Un secondo incontro è stato annunciato per il pomeriggio di sabato 4 febbraio davanti al carcere di Opera, proprio dove Cospito è stato trasferito pochi giorni fa a seguito dei problemi di salute derivanti dallo sciopero della fame.