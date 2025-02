Come sta Papa Francesco e i timori dei cardinali, è l'ora più buia: condizioni di Bergoglio, cosa è filtrato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Silenzio e preghiera. Sono queste le parole che si sussurrano in Vaticano dopo che si è saputo che le condizioni di Papa Francesco, ricoverato da una decina di giorni al Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, si sono aggravate. L’ultimo bollettino parla di una crisi respiratoria più lunga del solito che ha avuto bisogno dell’ossigenazione artificiale e di trasfusioni.

Come sta Papa Francesco: la crisi respiratoria e le trasfusioni

“Le condizioni di Papa Francesco continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo. Questa mattina ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad alti flussi”. Così i medici del Gemelli nel bollettino diramato dalla sala stampa vaticana sabato 22 febbraio.

“Gli esami del sangue odierni – hanno sempre fatto sapere dal Vaticano – hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata ad un’anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni. Il pontefice continua ad essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri. Al momento la prognosi è riservata“.

Bergoglio vuole che non venga nascosto nulla ai fedeli. Da un lato vive la malattia con pudore, dall’altro ha dato disposizioni affinché non vengano celate notizie sulle sue reali condizioni di salute.

Silenzio e preghiera, la preoccupazione dei cardinali

In Vaticano la preoccupazione è tanta. Da quando Bergoglio è diventato Papa è il momento più critico. Il quotidiano La Repubblica ha raccolto diverse voci provenienti dalla Santa Sede “Non ho voglia di parlare, preferisco aspettare e pregare”, confida un cardinale.

“Non ho le ultimissime notizie…”, dice un altro porporato che, invece, probabilmente le ha. Altri non scandiscono nemmeno una parola, optando per il silenzio totale. Padre Antonio Spadaro, gesuita come il Santo Padre e da sempre suo stretto collaboratore, ha digitato un tweet con due mani giunte.

Voci dal Vaticano: “Dicono che la terapia non stia funzionando”

“Al Santo Padre va il nostro pensiero e la nostra fervente preghiera per la sua salute”, dichiara da Bergamo il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.

Qualcuno si lascia sfuggire qualcosa in più. “Dicono che la terapia non stia funzionando, che i germi sono particolarmente resistenti”, sussurra un sacerdote, forse riportando sue considerazioni personali, forse notizie mediche non filtrate sulla stampa.

“Questo è il momento di affidarsi a Dio“, va ripetendo un altro cardinale. Silenzi, qualche bisbiglio e tanta preghiera. Ed una certezza: il Papa sta molto male.