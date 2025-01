Chiara Petrolini sceglie i nomi dei neonati morti con l'ex fidanzato: sono Angelo Federico e Domenico Matteo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’ex fidanzato di Chiara Petrolini ha registrato i nomi all’anagrafe dei neonati trovati morti nella casa della ragazza a Vignale di Traversetolo. Angelo Federico e Domenico Matteo, sono questi i nomi di battesimo scelti da Samuel per i suoi due figli uccisi e poi sepolti da Petrolini. Nella stessa occasione, il ragazzo ha dovuto firmare i certificati di nascita e quelli di morte.

Caso Chiara Petrolini: i neonati morti ora hanno un nome

Resteranno quindi all’anagrafe i nomi di Angelo Federico e Domenico Matteo, i due fratellini neonati trovati morti nel giardino della casa abitata da Chiara Petrolini che, per questa vicenda, è indagata per duplice omicidio e occultamento di cadavere.

Lo ha deciso il loro padre, Samuele, 21enne, che nelle scorse ore si è presentato negli uffici del Comune di Traversetolo per compiere questo atto e per firmare i certificati che ne attestano nascita e morte.

Fonte foto: ANSA Angelo Federico e Domenico Matteo, questi i nomi scelti da Chiara Petrolini e dall’ex fidanzato per i due neonati morti

La scelta dell’ex fidanzato

“Samuel ha deciso di confermare la propria volontà di riconoscerli e attribuire i nomi che aveva già scelto. La procedura si è conclusa con un provvedimento del tribunale che ordina al comune di Traversetolo di formare gli atti di stato civile. Appena avremo il nulla osta l’intenzione è quella poi di procedere con il funerale. Il ragazzo desidera vivere questo momento così delicato e doloroso con un po’ di quiete”, queste le parole della sua avvocata Monica Moschioni che ha chiarito la situazione.

Il 25 febbraio ci sarà l’udienza in cui la Cassazione deciderà se Petrolini dovrà passare il resto della sua custodia cautelare in carcere, come chiesto dalla Procura e decretato dal tribunale del Riesame, oppure se potrà restare agli arresti domiciliari.

La notizia del riconoscimento degli infanti è arrivata proprio all’indomani del ritorno della giovane nell’abitazione dove sono stati trovati morti i due neonati.

Anche Chiara Petrolini ha scelto i nomi

Anche Chiara Petrolini ha partecipato al procedimento davanti al tribunale civile, attivato dalla Procura, per dar corso all’iscrizione anagrafica dei due neonati morti e trovati sepolti nella casa di Vignale di Traversetolo, tra agosto e settembre 2024.

I nomi sarebbero stati scelti anche da lei, secondo quanto riferito da Ansa.

Analogie e differenze tra i due neonati morti

Con il nome di Domenico Matteo è stato registrato il più grande dei due fratellini. Le sue ossa sono state ritrovate lo scorso 7 settembre.

Dopo essere state analizzate, si è risalito alla data di nascita del piccolo, nato e deceduto il 12 maggio 2023. A causa dell’avanzato stato di decomposizione del suo corpo, è stato difficile stabilire se fosse nato vivo o meno.

Della sua esistenza si è saputo solo un mese dopo il ritrovamento del primo corpo, appartenente invece ad Angelo Federico, il più piccolo dei due. Questi era nato due giorni prima che la sua salma fosse rinvenuta nel giardino di Chiara Petrolini lo scorso 9 agosto. Era stato partorito nella taverna domestica. Quando era venuto al mondo, è stato accertato che fosse vivo, a differenza di quanto ripete Chiara Petrolini. È morto per uno choc emorragico dovuto al mancato blocco dopo il taglio del cordone ombelicale, come ha chiarito l’autopsia.

Quando si terranno i funerali dei bambini

Monica Moschioni, legale dell’ex fidanzato di Chiara Petrolini, ha spiegato all’Agi che i funerali dei neonati si terranno “appena arriverà il nulla osta”, per “dare loro una sepoltura“.

Al momento non ci sarebbe ancora una data ufficiale, dato che manca l’autorizzazione: “Voleva farlo fin da subito e non ha mai avuto dubbi. Voleva riconoscerli immediatamente, ma non poteva farlo perché doveva aspettare che si compisse l’iter previsto. Ha deciso di confermare la volontà di riconoscerli e attribuire i nomi che aveva già scelto”.