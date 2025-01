Chiara Ferragni riceve il Tapiro da Striscia per 'Bella stronza' di Fedez: "Non penso sia dedicata a me"

Tapiro per Chiara Ferragni. La redazione di Striscia La Notizia consegna il virtuoso riconoscimento all’influencer dopo la scelta di Fedez di cantare Bella Stronza di Marco Masini nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover. L’inviato Valerio Staffelli l’ha incontrata a Milano e l’imprenditrice digitale ha risposto: “Non penso sia dedicata a me”.

Il Tapiro a Chiara Ferragni

L’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli ha incontrato Chiara Ferragni a Milano. La redazione, infatti, ha scelto di consegnare all’influencer il Tapiro d’oro. Il motivo? Fedez canterà Bella Stronza insieme allo stesso autore del brano, Marco Masini, nella serata di venerdì 14 febbraio del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti e alle cover.

Raggiunta da Staffelli per strada, Chiara Ferragni ha detto: “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, quindi l’inviato l’ha incalzata sul fatto che Fedez abbia scelto proprio quella canzone per il duetto con Masini.

Fonte foto: ANSA Chiara Ferragni riceve il Tapiro da Striscia La Notizia per la scelta di Fedez di cantare Bella Stronza a Sanremo in coppia con Marco Masini

“Sono d’accordo”, ha replicato Chiara Ferragni. Dopo l’indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, in effetti, è arrivata la conferma del duetto tra il rapper e il cantautore fiorentino sulle note della hit contenuta nell’album Il cielo della vergine.

La scelta ha aperto la strada a tante ipotesi, prima fra tutte quella di un messaggio chiaro rivolto alla Ferragni dopo le turbolenze che hanno fatto abbassato la saracinesca sulla loro relazione.

L’influencer parla della relazione con Fedez

Valerio Staffelli ha domandato a Chiara Ferragni se abbia chiesto conto della scelta al diretto interessato, ma l’influencer ha precisato: “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino“, poi l’inviato le ha chiesto se stia meglio dopo la fine della relazione con il marito.

“Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”, ha risposto Chiara Ferragni. Il servizio andrà in onda martedì 28 gennaio.

La cover di Bella Stronza a Sanremo

Come già detto, dopo l’indiscrezione pubblicata da Parpiglia e dopo la conferma arrivata dai vertici Rai, in tanti si sono detti certi che Bella Stronza fosse in realtà un messaggio per Chiara Ferragni.

Di questo dettaglio non esiste certezza, tuttavia fonti vicine al rapper hanno riferito a Il Fatto Quotidiano che in realtà Fedez intenderebbe rielaborare il testo con alcune rime per parlare di depressione senza alcun riferimento a Chiara Ferragni.