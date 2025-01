Fedez chiama Marco Masini a Sanremo per cantare "Bella stronza", per Parpiglia è una dedica a Chiara Ferragni

Fedez duetterà con Marco Masini in occasione della serata delle cover al Festival di Sanremo. Per molti la scelta non sarebbe casuale: la canzone che i due artisti interpreteranno in duetto, infatti, sarebbe Bella Stronza, storico successo del cantautore fiorentino. Destinataria del messaggio, a questo giro, potrebbe essere Chiara Ferragni.

Fedez canterà con Marco Masini a Sanremo

Fedez avrebbe chiamato Marco Masini per invitarlo a duettare in occasione della serata delle cover del Festival di Sanremo, che si terrà venerdì 14 febbraio. A rivelare la notizia è stato lo stesso cantautore fiorentino durante un firmacopie del nuovo disco 10 Amori a Piacenza, il 19 gennaio, come riporta Il Fatto Quotidiano.

Per dovere di cronaca, tuttavia, va riconosciuto che il primo a rivelare tale possibilità è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter su Substack, il 16 gennaio.

Parpiglia aveva anche parlato di un “tempismo particolare” dal momento che sono ben note le turbolenze tra Fedez e Chiara Ferragni.

L’influencer e imprenditrice digitale, infatti, ha tutta l’aria di essere la destinataria della scelta del rapper. Tuttavia Masini ai suoi fan, durante il firmacopie a Piacenza, ha riferito di non avere ancora accettato di essere in attesa della versione che Fedez potrebbe proporgli, e non esclude la possibilità di declinare l’invito.

Lo sfogo di Parpiglia contro la Rai

Nel post del 16 gennaio, quello in cui veniva annunciata la possibile collaborazione tra Fedez e Marco Masini, Gabriele Parpiglia aveva fatto presente che il testo di Bella Stronza “nasconde messaggi profondamente problematici“.

Parpiglia si riferiva a “possessività” e “minacce velate“, ma anche a “esplicite fantasie di violenza nel finale”. A questo punto il giornalista aveva posto l’accento sul “messaggio che questa performance porterebbe sul palco dell’Ariston”, rivolgendosi infine alla Rai: “La Rai, che si batte contro il patriarcato e il bullismo, accetterà davvero un’esibizione simile?”.

Il messaggio per Chiara Ferragni e la versione del rapper

Per il popolo dei social e per lo stesso Parpiglia la scelta di Bella Stronza potrebbe rappresentare un chiaro messaggio destinato a Chiara Ferragni, una sorta di ripicca che Fedez vuole attribuirsi in diretta dal palco del teatro Ariston.

Per questo motivo in un post del 22 gennaio il giornalista si rivolge all’influencer, sperando che Ferragni lo ringrazi “semmai questo progetto ora dovesse saltare, insieme con un pessima pagina tv che avrebbero visto anche i suoi cari”. Contestualmente Gabriele Parpiglia spera che Marco Masini “dica no per il suo capolavoro, per la sua arte. Così si sporcherebbe”.

Infine sul Fatto Quotidiano è riportata la versione del rapper, secondo alcuni contatti vicini all’artista: Fedez potrebbe creare delle rime per parlare di depressione senza alcun riferimento a Chiara Ferragni. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato la notizia.