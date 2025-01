I duetti ufficiali nella serata cover di Sanremo 2025 e la risposta di Conti su Fedez e Chiara Ferragni

Carlo Conti, in diretta al Tg1, ha ufficializzato i duetti che si vedranno durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2025. Intervenuto anche nel programma di Nunzia De Girolamo ‘Maschio Selvaggio’ su Radio2, ha fornito dei dettagli in merito alle esibizioni previste. Tra le più attese c’è quella di Fedez e Marco Masini, che intoneranno “Bella str***a”. Si teme che si generi un caos mediatico che potrebbe coinvolgere indirettamente Chiara Ferragni. Conti, su tale questione, ha glissato.

Sanremo 2025, serata cover: Conti risponde alla domanda su Chiara Ferragni

“Marco Masini – ha dichiarato Conti – ha accettato la proposta di Fedez, si sono messi d’accordo sul brano ‘Bella Str***a’ e su come farlo”. Riferimenti alla ex di Fedez? “Questo non lo so e non mi interessa”.

Il direttore artistico della kermesse ha poi spiegato che l’intento è quello di organizzare una serata che funga da grande festa della musica.

Fonte foto: ANSA Il conduttore Carlo Conti

Si ricorda che l’evento delle cover non contribuirà in alcun modo alla classifica finale del Festival. Sarà una competizione a sé con un proprio vincitore proclamato a fine serata.

Festival di Sanremo: i premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti

“Le 30 canzoni – ha sottolineato Conti – le ritengo tutte meritevoli di stare su quel palco, con tante sonorità diverse, tanti sapori diversi. Mi dispiace solo che non sia rappresentato quest’anno il rock. Ma è sempre difficile portarlo al Festival”.

Il conduttore toscano, al Tg1, ha anche annunciato l’introduzione di “due importanti premi alla carriera, a Iva Zanicchi e ad Antonello Venditti”.

Nessun super ospite straniero, ma..

Dopo l’ufficializzazione dei duetti, non c’è più nulla da svelare. Forse un super ospite internazionale, ma su tale tema Conti ha sorvolato: “C’è un superospite che manca? Che io sappia non ci sono ospiti che mancano”.

“Ma come sempre – ha aggiunto – magari la prossima settimana ci sarà qualcuno che può arrivare, che scopriamo che arriva in Italia e allora vediamo di coinvolgerlo. Ma quello sarà proprio l’ospite dell’ultim’ora e non ho nemmeno io idea se ci sarà, perché il Festival è già bello pieno”.

Sanremo 2025, serata cover: tutti i duetti

La lista di tutti i cantanti che si esibiranno sull’Ariston venerdì 14 febbraio:

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André)

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

Clara con Il Volo – The sound of silence (Simon and Garfunkel)

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori – 100 messaggi (Lazza)

Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)

Irama con Arisa – Say something (A Great Big World con Christina Aguilera)

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Marcella Bella con The Violin Twins – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando (Pino Daniele)

Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

Olly con Goran Bregovic and Wedding and Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André)

Rocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way (Pino Daniele)

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con Ofenbach – Overdrive (Ofenbach)

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

Shablo con Guè, Joshua, Tormento e Neffa – Aspettando il sole (Neffa)

Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)