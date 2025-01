Serata duetti Sanremo 2025, cover e tutte le coppie: arriva l’annuncio, da Fedez e Masini a Giorgia e Annalisa

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Manca sempre meno all’inizio di Sanremo 2025. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della 75esima edizione del festival della canzone italiana, annuncerà a breve tutte le coppie – tra partecipanti e ospiti – per la serata dei duetti e delle cover, in programma il prossimo venerdì 14 febbraio. Il quadro, però, sembra già delineato: tanti gli artisti che verranno tributati sul palco dell’Ariston, da Pino Daniele a Lucio Dalla, passando per Franco Battiato.

La serata dei duetti e delle cover a Sanremo 2025

Il programma, che verrà comunicato ufficialmente da Conti nel corso del Tg1 delle 13.30 di domenica 26 gennaio, dovrebbe essere già definito (salvo piccoli aggiustamenti dell’ultimo momento).

Elodie si affiancherà ad Achille Lauro per un omaggio alla loro città, Roma, attraverso le note indimenticabili di Rino Gaetano.

Fonte foto: ANSA Carlo Conti e Alessandro Cattelan nel corso del programma “Sarà Sanremo” (Rai 1)

Francesca Michielin spalleggerà invece Rkomi, con un duetto romantico dell’intramontabile successo di Cesare Cremonini La nuova stella di Broadway.

Doppio omaggio, invece, a Pino Daniele, per i dieci anni dalla scomparsa. Il cantautore napoletano verrà tributato da Massimo Ranieri e i Neri per caso con il brano Quando, ma anche dall’accoppiata – tutta partenopea – composta dai rapper Rocco Hunt e Clementino (che canteranno Yes, I Know My Way).

La lista con tutte le coppie

Ecco di seguito la lista completa, riportata dal Corriere della Sera, con le coppie della serata duetti e cover di Sanremo 2025, insieme ai relativi brani che verranno cantati:

Achille Lauro con Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano);

con Tributo a Roma (Rino Gaetano); Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele);

con Annalisa – Skyfall (Adele); Irama con Arisa – Say something (Christina Aguilera);

con Arisa – Say something (Christina Aguilera); Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli);

con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli); Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno);

con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno); Marcella Bella con i Gemelli Lucia – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano);

con i Gemelli Lucia – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano); Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando (Pino Daniele);

con i Neri per caso – Quando (Pino Daniele); Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga);

con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga); Olly con Goran Bregovic – Il pescatore (Fabrizio De André);

con Goran Bregovic – Il pescatore (Fabrizio De André); Rocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way (Pino Daniele);

con Clementino – Yes, I Know My Way (Pino Daniele); Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti);

con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti); Sarah Toscan o con Ofenbach – Be mine;

o con Ofenbach – Be mine; Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys);

con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys); Shablo con Neffa – Aspettando il sole (Neffa);

con Neffa – Aspettando il sole (Neffa); Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato);

con Amara – La cura (Franco Battiato); The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci);

con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci); Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano);

con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano); Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano);

con – Tutto il resto è noia (Franco Califano); Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André);

con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André); Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla);

con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla); Clara con Il Volo – The sound of silence (Simon and Garfunkel);

con Il Volo – The sound of silence (Simon and Garfunkel); Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira);

con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira); Emis Killa con Lazza – 100 messaggi (Lazza);

con Lazza – 100 messaggi (Lazza); Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini);

con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini); Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini);

con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini); Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico);

con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico); Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni).

Il piano sicurezza per Sanremo 2025

Affinché non si verifichino problemi in vista del 75esimo Festival della Canzone italiana, è stato varato nei giorni scorsi un piano sicurezza che coinvolge il Teatro Ariston e l’intera città di Sanremo.

Il provvedimento è stato discusso in una riunione presso il Comune di Sanremo nella quale sono state previste tutte le misure di sicurezza da attuare in occasione della kermesse.

Il piano prevede soprattutto la delimitazione di un’area del centro cittadino – chiamata zona rossa – all’interno della quale è presente il Teatro Ariston. Si potrà accedere alla struttura solo attraverso un sistema di pre-filtraggio che prevede l’uso dei metal detector e controlli da parte delle Forze dell’Ordine.