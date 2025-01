Scatta il piano sicurezza per il Festival di Sanremo 2025, Teatro Ariston in piena "zona rossa": le misure

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il tema della sicurezza sarà centrale per l’edizione 2025 del Festival di Sanremo che scatta martedì 11 febbraio e si chiude sabato 15. Per far sì che la kermesse si svolga senza alcun problema, è stato varato un piano da parte delle autorità con diverse misure: il Teatro Ariston sarà in piena “zona rossa”.

Tema sicurezza: le novità del Festival di Sanremo 2025

Affinché tutto scorra liscio per il 75esimo Festival della Canzone italiana, è stato varato in queste ore un vero e proprio piano sicurezza che coinvolge il Teatro Ariston e l’intera città di Sanremo.

Il provvedimento è stato discusso in una riunione presso il Comune di Sanremo nella quale sono state previste tutte le misure di sicurezza da attuare in occasione della kermesse. Vi hanno partecipato il Prefetto della provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, il Sindaco, Alessandro Mager, il Questore, Andrea Lo Iacono e gli altri vertici delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e dell’Unità Navale della Guardia di Finanza. Presente anche la Dott.ssa Monica Caccavelli della Security Rai.

Fonte foto: IPA L’ingresso del celebre Teatro Ariston

Ariston in “zona rossa”: cosa significa

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha l’obiettivo di fare in modo che la gara canora – e gli eventi ad essa collaterali – possa svolgersi in un clima di sicurezza e di garanzia anche per la continuità delle attività commerciali del centro sanremese. Nulla insomma verrà lasciato al caso e, anzi, sono in programma rigorose misure da attuare durante l’intera settimana.

Il piano di sicurezza prevede soprattutto la delimitazione di un’area del centro cittadino (denominata zona rossa), all’interno della quale è presente il Teatro Ariston. In essa sarà possibile accedere solo con un sistema di pre-filtraggio che prevede l’uso dei metal detector e controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

Le stesse misure verranno attuate nei luoghi in cui si svolgeranno gli altri eventi, tra i quali il Suzuki stage in Piazza Colombo. Attenzione massima anche in occasione della sfilata dei cantanti sul green carpet, dove saranno impegnati diverse unità per controllare la situazione.

Il dispiegamento di forze

È stato costituito un apposito nucleo operativo, composto da Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Polizia Municipale e Security Rai (circa 90 unità solo da viale Mazzini). Questi svolgeranno una costante azione di osservazione e monitoraggio per individuare e prevenire eventuali situazioni critiche.

Sia nei giorni precedenti che durante il Festival poi è stato dato mandato alle Forze dell’Ordine di attenersi ai servizi di controllo previsti dalla recente direttiva del Ministro dell’Interno, adottata lo scorso dicembre e in particolar modo nella giornata di Capodanno. Ci saranno insomma anche qui zone rosse nelle quali vietare la presenza di soggetti considerati “pericolosi” o con precedenti, che potranno così essere allontanati. I punti sensibili sono stati individuati nella stazione ferroviaria di Sanremo e in quei siti in cui si dovesse registrare la presenza di malviventi.

Tra gli altri provvedimenti previsti ci sono anche misure restrittive in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Durante tutta la settimana è previsto il divieto di sorvolo, esteso anche all’utilizzo dei droni. Coinvolto anche il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova che assicurerà il controllo della zona marittima e vigilerà sulla nave Costa Toscana che, in alcuni giorni della settimana del Festival, sosterà in rada.