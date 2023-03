Chi è Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito nel governo di Giorgia Meloni

Durante la campagna elettorale che ha portato alle elezioni anticipate del 25 settembre 2022, tutti i partiti delle diverse coalizioni in campo hanno adottato la tipica tattica utilizzata da sempre nel periodo che precede il voto.

Dopo aver trascorso la prima parte del 2022 a lodare le scelte di Mario Draghi in ambito economico (con particolari elogi sulle misure destinate a famiglie e imprese per contrastare il caro bollette), i leader delle varie fazioni hanno accantonato la pacatezza e l’accortezza verso i conti pubblici, rispolverando gli slogan più identificativi della propria tradizione per far breccia nel cuore dei cittadini e guadagnare la loro fiducia.

D’altronde, le cosiddette misure di bandiera sono parte integrante dell’identità dei gruppi politici in tutti i Paesi occidentali: risulta quindi impensabile che i candidati di ogni colore politico non vi facciano ricorso durante la corsa alle urne. Anzi, molto spesso queste tematiche vengono enfatizzate dai leader durante i comizi e le assemblee preelettorali.

Accade però che i vincitori, una volta giunti nelle stanze del potere, si ritrovino a sbattere contro la cruda realtà che sono chiamati ad affrontare, rendendosi conto come la maggior parte delle promesse non possano essere portate a termine (se non in un arco di tempo che non appartiene alle esigenze impellenti e tangibili dei cittadini).

In ordine cronologico, questa cosa si è verificata prima in Gran Bretagna alla presidente del partito conservatore Liz Truss (giunta al numero 10 di Downing Street il 6 settembre 2022 ma durata solo 44 giorni), e poi in Italia a Giorgia Meloni, che il 22 ottobre 2022 ha giurato da presidente del Consiglio nelle mani di Sergio Mattarella.

Entrambe donne (per l’Italia si tratta della prima volta nella storia della Repubblica), entrambe espressione di una destra sociale e identitaria, le due premier hanno dovuto fare una vistosa marcia indietro sulle misure economiche che avevano annunciato alla vigilia del loro incarico.

Se la leader dei Tories è stata travolta dalla reazione dei mercati europei, arrivando a dimettersi dal ruolo di primo ministro dopo nemmeno due mesi dall’inizio dell’esperienza, la presidente di Fratelli d’Italia ha dovuto fare i salti mortali per evitare che il testo della sua prima legge di Bilancio fosse bocciato dalle élite economiche e dagli investitori internazionali.

Costretto a centellinare ogni minima spesa con l’obiettivo di placare il proprio elettorato senza però sfasciare l’erario pubblico, il governo di Giorgia Meloni si è così concentrato sui provvedimenti che non richiedevano alcun utilizzo di soldi statali. In quest’ottica, uno dei personaggi che ha ricoperto un ruolo cruciale nei primi passi dell’esecutivo è stato senza dubbio Giuseppe Valditara.

Chi è Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito del governo Meloni: i primi passi in politica

Per capire l’importanza ricoperta dal nuovo ministro dell’Istruzione e del Merito durante le prime settimane di vita del governo di centrodestra, occorre fare un passo indietro e ripercorrere le tappe principali della sua carriera.

Classe 1961, nato a Milano, Giuseppe Valditara si laurea in Giurisprudenza all’Università Statale della sua città, per poi proseguire il suo percorso accademico diventando professore ordinario di Diritto pubblico e privato romano (mestiere che esercita ancora tutt’oggi).

Sono gli anni in cui inizia ad interessarsi di politica, il suo riferimento è il Movimento Sociale Italiano, ma l’impegno professionale richiede tempo e dedizione e quindi rimane per lungo tempo un semplice simpatizzante e attivista: stessa cosa accade dopo la fine della Prima Repubblica, con l’avvicinamento ad Alleanza nazionale.

Chi è Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito del governo Meloni: gli incarchi nelle istituzioni

Il suo primo incarico istituzionale arriva nell’anno 2000, quando viene nominato assessore all’Istruzione per la provincia di Milano nella squadra della presidente Ombretta Colli (eletta come candidata di Forza Italia). L’anno successivo decide di mantenere l’incarico nonostante riesca ad entrare in Parlamento: difatti viene eletto al Senato come esponente del partito allora guidato da Gianfranco Fini. Palazzo Madama sarà la sua casa anche nelle due successive legislature.

Negli anni delle critiche più dure rivolte dall’opinione pubblica ai governi di Silvio Berlusconi, le polemiche coinvolgono anche Giuseppe Valditara: è lui infatti a collaborare più strettamente con l’allora ministra Maria Stella Gelmini per la scrittura della riforma del sistema universitario, osteggiata da gran parte del corpo docente del nostro Paese.

Chi è Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito del governo Meloni: l’approdo nella Lega

Nell’ultimo decennio le fortune politiche si alternano: dopo lo scioglimento del Popolo della Libertà, segue lo stesso Gianfranco Fini ed entra a fare parte del suo nuovo raggruppamento Futuro e Libertà, che però avrà vita breve e si dissolverà senza lasciare alcuna traccia rilevante nella storia del Paese.

La svolta arriva con l’ingresso nella Lega di Matteo Salvini, di cui diventerà uno dei consiglieri politici più fidati. Dal 2018 al 2019, durante il primo esecutivo guidato da Giuseppe Conte (e sostenuto anche dal Carroccio oltreché dal Movimento 5 stelle), torna al ministero dell’Istruzione ed è nominato capo dipartimento dell’allora titolare Marco Bussetti.

Chi è Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito del governo Meloni: gli ultimi anni e l’incarico al dicastero

Il resto è storia recente, con la mancata elezione al Senato alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 e la successiva nomina come nuovo titolare del dicastero nel governo di Giorgia Meloni. Ed è qui che Giuseppe Valditara regala grandi soddisfazioni alla sua presidente del Consiglio, a cominciare dall’inserimento della dicitura “Merito” nel nome del suo ministero.

I passi successivi lo vedono impegnato in alcune proposte ritenute assai controverse. In particolare:

chiede che gli stipendi degli insegnanti vengano differenziati su base territoriale, raccogliendo diverse critiche anche da parte di alcuni alleati del centrodestra;

propone lo stop del Reddito di cittadinanza per tutti coloro che non hanno completato gli anni di studio previsti per legge (questa volta le critiche delle opposizioni e di buona parte della stampa non si fanno attendere).

Come si diceva all’inizio, in tempi di crisi economica sono le misure a costo zero – soprattutto se di stampo radicale e identitario – a finire sulle prime pagine dei quotidiani.