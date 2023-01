"Ce l'abbiamo fatta Giovà": sulla tomba di Falcone il biglietto che fa festa per l'arresto di Messina Denaro

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

L’arresto di Matteo Messina Denaro, l’ultimo boss delle “vecchia” mafia che era latitante da oltre trent’anni, passerà alla storia così come l’intera giornata che ha dato il via a un duro colpo difficile da incassare per Cosa Nostra. Il blitz, che ha assicurato il latitante alle mani della giustizia poco dopo le 8 di lunedì 16 gennaio 2023, è stato accolto con entusiasmo dai palermitani che, nella via antistante la clinica “La Maddalena”, hanno applaudito al lavoro delle forze dell’ordine. E non solo loro.

I messaggi sulla tomba di Falcone

Poche ore dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, fermato nella clinica palermitana mentre stava per essere ricoverato in day hospital sotto la falsa identità di Andrea Bonafede, in giro per la città si sono elevate grida di felicità per la grande operazione messa a punto dai Ros. E c’è chi non ha perso tempo andando a far visita a chi, più di tutti, avrebbe voluto assistere a questo momento.

A diversi chilometri di distanza, dove riposa il giudice Giovanni Falcone, diversi palermitani hanno deciso di rendere omaggio al magistrato che nel maggio 1992 perse la vita nella lotta contro Cosa Nostra. La lapide della tomba di Falcone è quindi stata “presa d’assedio” da decine di bigliettini, tra i quali risalta un soddisfatto “Ce l’abbiamo fatta Giovà… dopo 30 anni!!!“. Il biglietto, che non ha alcuna firma, è stato postato dalla Fondazione Falcone, guidata dalla sorella Maria.

Il messaggio della Fondazione Falcone

“Oggi è una giornata straordinaria” ha commentato ieri la Fondazione Falcone con un lungo post che riprende l’immagine di Messina Denaro accanto ai militari del Ros e sotto la foto della tomba del giudice Falcone. Quella di lunedì 16 gennaio, per la Fondazione, è stata infatti una giornata di successo per la Procura e per l’Arma per ricordare nel miglior modo Falcone e Borsellino nell’anno del trentesimo anniversario della loro morte.

Sul post si legge: “Siamo grati allo Stato e alle Istituzioni e anche in questa giornata di gioia siamo dalla parte giusta. Da un lato l’arresto dell’ultimo boss stragista Matteo Messina Denaro, il peggior criminale e latitante d’Italia, dall’altro la fiducia e la speranza che vincono: un giovane laureato che ha lasciato ieri in segno di impegno la sua corona di alloro sulla tomba di Giovanni Falcone a San Domenico”.

Dov’è sepolto il giudice Giovanni Falcone

Giovanni Falcone, da qualche anno, riposa nella chiesa di San Domenico, nel pantheon dei siciliani illustri. La bara del giudice, infatti, è stata traslata lì nel 2015 dalla cappella di famiglia che si trovava nel cimitero di Sant’Orsola.