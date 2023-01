Indagato il medico che aveva in cura Matteo Messina Denaro: aveva già avuto in cura il vero Andrea Bonafede

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Indagato il medico di Matteo Messina Denaro. Si chiama Alfonso Tumbarello il 70enne che aveva in cura Andrea Bonafede, falso nome scelto dal boss per sottoporsi ai controlli medici. Originario di Campobello di Mazara, era appena andato in pensione.

Chi è Alfonso Tumbarello

Alfonso Tumbarello, 70 anni, è indagato nell’ambito dell’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro.

Nato a Campobello di Mazara, per decenni è stato medico di base in paese: lo scorso dicembre è andato in pensione.

Fonte foto: ANSA Carabinieri fuori dal covo di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani

Perché è indagato

Fino a qualche mese fa, Tumbarello è stato il medico del vero Andrea Bonafede, 59 anni, residente a Campobello di Mazara: lo testimoniano le prescrizioni di ricette per l’assistito.

La tesi, dunque, è che avrebbe potuto essere a conoscenza della reale identità di Matteo Messina Denaro.

La perquisizione e l’interrogatorio

Lunedì 16 gennaio, giorno dell’arresto di Matteo Messina Denaro, i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Campobello, di Tre Fontane e l’ex studio di Alfonso Tumbarello.

Il medico è stato anche interrogato.

Stando a quanto appreso da Lapresse, l’uomo avrebbe dichiarato: “Non sapevo nulla. Per me lui era il signor Bonafede“.