Caso Liliana Resinovich con Claudio Sterpin ancora contro Sebastiano Visintin: la frase sull'alibi del marito

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La morte di Liliana Resinovich tiene ancora banco, specialmente con lo scambio di accuse tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin, rispettivamente amico e marito della donna. Sterpin, ad esempio, non ha mai creduto alla tesi del suicidio mentre Visintin, che prima supportava l’ipotesi dell’omicidio, dopo la riesumazione del cadavere per la nuova autopsia ha cambiato idea: sua moglie si sarebbe tolta la vita. I due si accusano di mentire, ma Sterpin alza sempre di più l’asticella dei sospetti.

L’alibi del marito secondo Claudio Sterpin

Venerdì 19 aprile Claudio Sterpin, in collegamento con ‘Storie Italiane’, è ritornato sulle sue posizioni contro Sebastiano Visintin. Sin dall’inizio della vicenda, infatti, l’amico speciale di Liliana Resinovich non ha mai nascosto i suoi sospetti sul marito della donna.

A ‘Storie Italiane’, quindi, Sterpin ha parlato dell’alibi di Visintin: “Lei non può essersi suicidata in quella maniera”, sostiene, e sottolinea: “Sebastiano sa cosa è successo da Liliana fin da subito”.

Fonte foto: ANSA Claudio Sterpin continua a puntare il dito contro Sebastiano Visintin per la morte di Liliana Resinovich: “Il suo alibi è saltato”

Poi i dettagli: “Lei è stata trovata con sacchi neri e un pezzetto di cordino che veniva da casa sua, è una messa in scena gigantesca”.

Infine il dardo: “Ci sono un sacco di incongruenze, l’alibi di Sebastiano è saltato del tutto“.

Qual è l’alibi di Sebastiano Visintin

La mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin era uscito a fare un giro con la sua bicicletta e la GoPro, ma all’appello mancherebbero due segmenti di video che non consentono di ricostruire l’intero percorso.

Visintin ha spiegato: “Se un paesaggio mi piace lo lascio, se non mi piace lo cancello”. Altri dubbi sono arrivati con la mappatura delle celle telefoniche, alcune delle quali non corrisponderebbero al percorso indicato da Visintin, che ha spiegato: “Ho fatto i video senza badare alle celle telefoniche, valuteranno gli inquirenti”.

Le accuse di un’amica di Liliana Resinovich

Alle telecamere di ‘Storie Italiane’ ha parlato anche Gabriella, una vicina di casa. La donna ha manifestato perplessità sul comportamento di Sebastiano Visintin in quel 14 dicembre in cui si erano perse le tracce di Liliana Resinovich.

Gabriella, infatti, racconta che il marito di Lilly “parlava come se stesse parlando di una estranea, non sembrava agitato, proprio per niente, remava contro. Che senso ha raccontare bugie quando tutti, lui compreso, siamo alla ricerca delle verità?”.

Visintin ha sempre respinto queste accuse sull’atteggiamento assunto nel giorno della scomparsa della moglie. A ‘Porta a Porta’, ad esempio, l’uomo aveva spiegato che inizialmente non credeva che la moglie fosse scomparsa, per questo avrebbe indugiato a lungo prima di andare a sporgere denuncia.

Oltre a respingere i sospetti, inoltre, Sebastiano Visintin li restituisce al mittente e soprattutto a Claudio Sterpin: “Loro (i vicini, nda) sapevano che Liliana era scomparsa perché Sterpin li aveva chiamati, e qualcosa sta nascondendo“.