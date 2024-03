Liliana Resinovich e lo scontro Sebastiano Visintin-Claudio Sterpin, l'accusa del marito: "Nasconde qualcosa"

Mentre la morte di Liliana Resinovich continua ad essere un giallo, lo scontro tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale Claudio Sterpin non si placa. Da remoto, a colpi di dichiarazioni in absentia e sempre con il filtro delle telecamere, i due uomini non fanno che scambiarsi reciproche accuse e respingere attribuzioni. In ultima battuta, Visintin si dice convinto che Sterpin stia nascondendo qualcosa di cui è a conoscenza e che potrebbe risolvere il mistero.

I sospetti di Sebastiano Visintin: “Sterpin nasconde qualcosa”

Sebastiano Visintin è stato ospite di ‘Porta a Porta’ mercoledì 27 marzo. Interrogato da Bruno Vespa, il marito di Liliana Resinovich ha mosso pesanti accuse nei confronti di Sterpin.

In primo luogo, il vedovo spiega che in quel maledetto 14 dicembre fece la denuncia solo diverse ore più tardi “perché non ci credevo (alla scomparsa, nda)”, ma di essere stato incalzato dai vicini che “con un sotterfugio” erano andati da lui per convincerlo. Secondo Visintin, “loro sapevano che Liliana era scomparsa perché Sterpin li aveva chiamati, e qualcosa sta nascondendo“.

Fonte foto: ANSA Sebastiano Visintin nutre sospetti su Claudio Sterpin sulla morte della moglie Liliana Resinovich: “Sta nascondendo qualcosa”

Perché Visintin nutre sospetti nei confronti di Sterpin? Il marito di Liliana Resinovich: “Il giorno dopo hanno mandato Sterpin in Questura dove ha detto: ‘Perché non andate a vedere al boschetto?’. Io credo che questo signore ha qualcosa da nascondere”.

Nello specifico, Visintin ricorda che quando gli amici si presentarono a casa sua per convincerlo a denunciare la scomparsa erano “strani” al punto che pensò che fosse “successo qualcosa tra di loro”.

Nessuna storia tra Liliana Resinovich e l’amico, secondo il marito

Ancora, Sebastiano Visintin nega che tra la moglie e Claudio Sterpin ci fosse una relazione. La sua certezza è l’assenza di prove. Le sue parole: “Non abbiamo foto, selfie, qualcosa che possa dimostrarlo. Tutti hanno bevuto la storia di questo grande amore con questo signore, ma io non ho un messaggio, qualcosa che possa dimostrare questo”.

Se non esisteva alcuna relazione tra i due, perché in un’intercettazione ha individuato in Sterpin il responsabile di una gravidanza dei primi anni ’90? Va ricordato che Liliana Resinovich ebbe due aborti, il primo nel 1985 e il secondo nel 1993. In quest’ultimo caso fu proprio Visintin ad accompagnare Lilly in clinica per interrompere la gestazione.

A proposito dei sospetti su Sterpin, Visintin spiega: “Liliana era una maratoneta, faceva i 100 chilometri, la 24 ore, frequentava la struttura sportiva Marathon a Trieste il cui presidente era questo Sterpin“, dunque i contatti con l’amico speciale non erano infrequenti. In quegli anni sua moglie e Sterpin “erano amici” e si frequentavano.

La replica di Claudio Sterpin

Nella sua replica, Claudio Sterpin racconta che prima che scomparisse, Liliana Resinovich gli avrebbe confessato che “il matrimonio con Visintin in quanto a unione sessuale era finito”. Soprattutto, Sterpin è convinto che Visintin sapesse della loro relazione. Lo spiega con queste parole: “Mi diceva: ‘A Sebastiano troverò il modo di dirglielo’; non poteva andare via da casa senza avergli detto qualcosa”.

Dunque Liliana Resinovich svelò al marito di avere una relazione con Claudio Sterpin prima di scomparire? Sebastiano Visintin sapeva della relazione extraconiugale ma nega di fronte alle telecamere per questioni di reputazione?