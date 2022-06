Caso Epstein, condannata Ghislaine Maxwell: pena massima per l'ex fidanzata del finanziere

Nuova svolta nel percorso giudiziario del caso Epstein: è arrivata la sentenza di condanna nei confronti di Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata del finanziere giudicata colpevole di aver adescato minorenni perché venissero abusate sessualmente dalla rete organizzata da Epstein, morto suicida in carcere nel 2019. La vicenda ha coinvolto numerosi nomi di alto profilo, tra cui il Principe Andrea, terzo figlio della Regina Elisabetta II.

Ghislaine Maxwell condannata al carcere: stabilita la pena

Quello di Ghislaine Maxwell è stato e continua ad essere uno dei nomi di punta del caso di Jeffrey Epstein: la 60enne britannica figlia del proprietario del Daily Mirror, Robert Maxwell, dopo il suicidio dell’ex fidanzato condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni si era resa latitante.

Accusata formalmente nel 2020 di aver favorito l’adescamento delle giovani donne coinvolte, è stata arrestata a luglio dello stesso anno e il 29 dicembre 2021 giudicata colpevole di 5 capi di imputazione.

Secondo i giudici della corte federale di Manhattan, Ghislaine Maxwell tra il 1994 e il 2004 ha adescato e reclutato decine di minorenni per conto di Epstein. Per questo motivo, ha ricevuto una sentenza di condanna severissima, resa nota nella giornata di martedì 28 giugno 2022.

La Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere, per aver preso parte ad uno schema di orrori e violenze durati molti anni. L’accusa aveva chiesto tra i 30 e i 55 anni di prigione, la difesa sperava in una sentenza tra i 4 e i 6. Il giudice Alison Nathan ha sì calcolato che secondo le linee guida il massimo imponibile dovesse essere 19 anni e mezzo, ma ha emesso poi una condanna superiore: “Ghislaine Maxwell non viene punita al posto di Epstein, ma per il suo ruolo nella vicenda” ha specificato.

Le dichiarazioni dopo la condanna

Durante il processo dello scorso anno non ha testimoniato, ma adesso ha rilasciato alcune dichiarazioni. Alla corte, secondo quanto riporta la CNN, Ghislaine Maxwell ha dichiarato che “Dovrebbe essere Jeffrey Epstein a stare qui di fronte a voi. Ma non si tratta di Epstein, in definitiva, sono io ad essere stata condannata”. La donna ha anche aggiunto: “Il più grande rammarico della mia vita aver conosciuto Jeffrey Epstein“, definito un uomo “manipolativo, furbo e padrone di sé”.

La Maxwell si è detta anche dispiaciuta per le tante vittime, alcune delle quali hanno svelato racconti terrificanti degli incontri e degli abusi sessuali subiti. A loro, l’ex fidanzata di Epstein ha detto: “Sono dispiaciuta per il dolore che aveva passato. Spero che la mia condanna vi porti chiusura”.

I grandi nomi coinvolti nel caso Epstein

I legali della Maxwell hanno già annunciato ricorso, ma la portata del processo, il numero e il contenuto delle testimonianze difficilmente porterà ad un completo proscioglimento. Il caso Epstein ha fatto tremare non solo il mondo del finanziere statunitense, ma è arrivato a coinvolgere anche figure politiche di estremo spessore come Donald Trump (co-imputato nella causa del 2016 respinta da un giudice), Bill Clinton, Jean-Luc Brunel e soprattutto il duca di York e figlio della Regina Elisabetta, Andrea.

L’impianto accusatorio del processo alla Maxwell si è largamente basato sulla testimonianza dei diverse vittime, come quello di Virginia Giuffre, oggi 38enne. “Ghislaine è la persona che abusava di me in modo sistematico – aveva dichiarato – Era lei che mi aveva ingaggiata, spiegato che cosa dovessi fare, addestrata a diventare una schiava sessuale”.