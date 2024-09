Caso Boccia-Sangiuliano, i consigli matrimoniali di Gasparri e Mastella al ministro e a sua moglie Federica

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sul caso Boccia-Sangiuliano, candidato ad essere l’evento politico mediatico dell’anno, arrivano anche Maurizio Gasparri e Clemente Mastella. Oltre alle comprensibili preoccupazioni per la reputazione e il futuro del ministro, il capogruppo di Forza Italia e il sindaco di Benevento pensano a come salvare il matrimonio tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, specie dopo la confessione di una relazione clandestina con Maria Rosaria Boccia.

Boccia-Sangiuliano, il commento di Maurizio Gasparri

Intervistato dal Corriere della sera, Maurizio Gasparri ha rilasciato un commento sul caso Boccia-Sangiuliano. Il capogruppo di Forza Italia conosce bene il ministro: nel 2018, infatti, ha partecipato al matrimonio tra l’attuale titolare del Ministero della Cultura e la giornalista Rai Federica Corsini.

Oggi proprio quel matrimonio preoccupa Gasparri. Su Maria Rosaria Boccia preferisce non esprimersi: “Su quella donna non mi esprimo che è meglio. Viene dal nulla e nel nulla tornerà presto“, dice al Corriere.

A favore del ministro, Gasparri dice: “Spero che Gennaro trovi la forza di risollevarsi, sta come stavo io quando presi zero spaccato in matematica” e dichiara che se si fosse accorto di tutto prima dell’esplosione mediatica “sarei intervenuto con amichevole durezza, senza bussare”.

Quindi, il commento sul futuro con la moglie: “Credo che Federica lo perdonerà, se non accadesse, me ne farò carico io“, conclude, offrendosi come intercessore tra Sangiuliano e Federica Corsini.

Le parole di Mastella

Clemente Mastella ha commentato il caso in un’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale. Anche il sindaco di Benevento non si sente di dispensare parole gentili nei confronti di Maria Rosaria Boccia, di cui sottolinea i “modi spocchiosamente arroganti” che l’hanno portata a trasformare “un fatto privato” in “una storia instagrammabile”.

Anche Mastella ha un pensiero per Federica Corsini, e per questo motivo cita un fatto del passato. Nel 1995 scoppiò il sexgate negli Stati Uniti, un caso che coinvolse l’allora inquilino della Casa Bianca Bill Clinton e la giovane stagista Monica Lewinsky. Stretto dal clamore mediatico e dalle pressioni della camera bassa, Clinton nel 1998 ammise aver avuto una relazione con la ragazza. Sostanzialmente, il presidente degli Stati Uniti ammise di aver tradito sua moglie Hillary Clinton. Quest’ultima, in un intervento pubblico in televisione, perdonò il marito.

Mastella propone a Federica Corsini di fare altrettanto: “Non do consigli, ma se fossi la moglie di Sangiuliano farei una mossa alla Hillary Clinton che va in televisione e perdona il marito che l’ha tradita con la stagista Monica Lewinsky”.

Gli ultimi aggiornamenti sul Bocciagate

Dopo il botta e risposta in absentia tra i diretti interessati, (Sangiuliano al Tg1, Boccia a La Stampa), l’avvocato del ministro Silverio Sica ha annunciato manovre legali nei confronti dell’imprenditrice dopo i suoi riferimenti a un presunto ricatto: “Non c’è ragione per cui possa essere ricattato, non ci sono prove che sia stato ricattato, lo escludiamo senza dubbio”, ha detto Sica ai giornalisti.

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Repubblica, a seguito del pressing che spinge da determinate correnti politiche Giorgia Meloni – dopo aver rifiutato le dimissioni – starebbe valutando di chiedere al suo ministro un passo indietro.