Chi è Federica Corsini, moglie del ministro Gennaro Sangiuliano al centro del caso Maria Rosaria Boccia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Non è ancora chiaro quale sia il ruolo di Federica Corsini, moglie del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nell’affare che vede coinvolta anche la presunta consigliere Maria Rosaria Boccia. Secondo alcune indiscrezioni però, la voce nell’audio inviato alla 41enne di Pompei sarebbe proprio il suo.

Chi è Federica Corsini

Federica Corsini è una giornalista classe 1969, nata a Nettuno (Roma) e laureata in Architettura presso l’Università “La Sapienza” della capitale. Fin dal 1997 ha lavorato in Rai, muovendo i primi passi in un programma musicale.

Il percorso giornalistico di Federica Corsini ha visto il suo apice nel settembre 2006, con il conseguimento del titolo di Giornalista Professionista nell’Ordine Regionale della Campania. Da allora, la Corsini è passata alla conduzione del Tgr Basilicata per poi diventare, nel 2017, vice caporedattore di Rai Parlamento, sua carica attuale.

Fonte foto: ANSA Federica Corsini e Gennaro Sangiuliano alla Mostra del Cinema di Venezia

Nel 2018, Federica Corsini è convolata a nozze con Gennaro Sangiuliano, all’epoca vice direttore di Rai 1. Tra i testimoni delle nozze c’era anche il senatore Maurizio Gasparri.

Il ruolo nell’affare Sangiuliano-Boccia

La coppia ha sempre mantenuto una serrata privacy sulla propria unione, tanto che Federica Corsini non si è mai esposta nella vicenda che sta tenendo banco in questi giorni riguardo il marito.

Pochi giorni fa, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, il ministro della Cultura e la moglie sono sempre stati uno di fianco all’altro, senza mai lasciarsi la mano. Un modo, forse, per mettere a tacere le molte voci che si rincorrono in questi giorni.

E, sebbene alcune testate (come Dagospia), lascino intendere che tra il ministro e la presunta consigliere Boccia possa esserci (o, più presumibilmente, esserci stato) del tenero, la presenza di Federica Corsini nell’affaire sarebbe avvenuta in un modo diverso.

L’audio misterioso di Maria Rosaria Boccia

Secondo alcune indiscrezioni, difatti, sarebbe proprio la voce di Federica Corsini quella che si sente in uno degli audio in possesso di Maria Rosaria Boccia, con i quali la 41enne originaria di Pompei sta facendo tremare il ministro Sangiuliano.

Nello specifico, secondo tali indiscrezioni, riportate anche dal Quotidiano Nazionale, sarebbe stata proprio la moglie del ministro a chiedere a Maria Rosaria Boccia di stracciare la nomina a consulente per i grandi eventi.

“Siamo sicuri che la nomina non ci sia stata? A me la voce che chiedeva di strappare la nomina sembrava femminile… la riascoltiamo insieme?” aveva scritto sui social la Boccia, che continua a pubblicare documenti che smentisco le parole di Sangiuliano e di Giorgia Meloni, e che a un certo punto potrebbe addirittura tirare in ballo Federica Corsini.