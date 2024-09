Chi è Maria Rosaria Boccia, l'eterogeneo curriculum dell'imprenditrice al centro del caso Sangiuliano

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Maria Rosaria Boccia chi è? Cosa dice il suo curriculum? La 41enne, da giorni, è protagonista della cronaca politica per via dei suoi legami con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Tutto è cominciato quando si è autoproclamata ‘Consigliere per i Grandi Eventi’, nomina mai ufficializzata e che ha successivamente fatto germogliare un’infinità di polemiche.

Maria Rosaria Boccia: il curriculum dell’imprenditrice di Pompei

Maria Rosaria Boccia ha 41 anni ed è originaria di Pompei, dove la sua famiglia gestisce da decenni alcuni negozi di abbigliamento e abiti da cerimonia.

Dopo essersi diplomata come perito tessile, nel 2005 ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Partenope’. Nel 2023, ha perfezionato il suo percorso accademico con una seconda laurea in Management all’università telematica Pegaso.

Boccia si descrive su Instagram come la presidente del cda di ‘Fashion Week Milano Moda’, carica di cui si sa poco.

L esperienze professionali di Maria Rosaria Boccia

Spulciando il suo curriculum, la donna afferma di aver maturato esperienze da manager nel settore fashion, oltre a quelle in qualità di docente universitario, di ideatrice di progetti, di organizzatrice di eventi e di esperta di Medicina estetica. Sarebbe anche titolare di ‘Boccia Fashion Donna’.

L’imprenditrice avrebbe tenuto lezioni universitarie in ‘Pianificazione della comunicazione e marketing tra etica e deontologia’ e avrebbe partecipato all’Intergruppo Parlamentare sulla Bellezza.

La predilezione per i selfie con personaggi famosi

Boccia è una persona amante dei social ed ha una predilezione per i selfie, soprattutto per quelli realizzati con personaggi noti.

Guardando i suoi profili social, eccola spuntare con tanti volti famosi. Ci sono scatti con Geronimo La Russa, Biagio Antonacci, Luca Palamara, Francesco Lollobrigida, il direttore di Brera e quello del Parco Archeologico di Pompei. E naturalmente ci sono quelli realizzati assieme al ministro della Cultura Sangiuliano.

Il resto è storia degli ultimi giorni, con Boccia che ha annunciato trionfalmente in rete la sua nomina a ‘Consigliere per i Grandi Eventi’ del Ministero della Cultura, mentre da Roma si sono affrettati a smentire la vicenda.

Nel frattempo la 41enne ha continuato a lasciare intendere di avere un legame stretto con Sangiuliano. Ecco, il punto è proprio questo: che rapporti ci sono tra la rampante imprenditrice e il ministro?