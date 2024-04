Casi di meningite a Piacenza, per chi è stato al Luxury lounge bar o sul bus profilassi preventiva: l'appello

Due casi di meningite in provincia di Piacenza: un 17enne residente in Valtidone ha contratto l’infezione da meningococco nella giornata del 9 aprile. Il giorno dopo, una sua amica di 16 anni è stata ricoverata con sintomi che sembrano riconducibili alla meningite. Le autorità sanitarie locali hanno diramato un appello.

Cos’è la meningite e quali sono i sintomi

Come spiegano gli esperti dell’Istituto Humanitas, la meningite è un’infiammazione (di origine virale o batterica) delle meningi, le membrane che rivestono cervello e midollo spinale.

I sintomi della meningite inizialmente possono comportare sonnolenza, mal di testa e inappetenza. Dopo 2-3 giorni arrivano nausea, vomito, febbre, pallore e fotosensibilità. Nei neonati si nota un rigonfiamento della fontanella anteriore.

Fonte foto: iStock - ChiccoDodiFC

Le meningiti virali si risolvono normalmente in 7-10 giorni con una terapia di supporto. Le meningiti batteriche possono avere decorsi molto più gravi e portare anche alla sepsi fulminante. Una meningite batterica non curata può portare alla morte o a danni permanenti.

Un recente caso di meningite mortale si è registrato a gennaio a Roma: la vittima è un neonato di 7 mesi.

Appello ai viaggiatori

Il comunicato diramato dalla locale Ausl rende noto che il 17enne contagiato dalla meningite è stato solito utilizzare la linea di autobus che porta da Castel San Giovanni a Piacenza dal 25 marzo all’8 aprile 2024. Il giovane prendeva il bus da Castello alle 6:45 arrivando a Piacenza alle 7:20.

Appello a chi è stato al Luxury lounge bar

La ragazza di 16 anni, amica del 17enne, ha mostrato sintomi compatibili con l’infezione da meningococco ed è stata ricoverata in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Solo in via precauzionale le autorità sanitarie hanno deciso di chiamare tutti i contatti: familiari, compagni di classe e amici per somministrate l’antibiotico come da protocollo.

Parlando con la ragazzina, i medici hanno appreso che nella notte tra le 23:30 di sabato 6 aprile e le 2:30 di domenica 7 aprile la giovane si trovava al Luxury lounge bar di Piacenza.

In via precauzionale, i sanitari hanno contatto i titolari della discoteca per invitare i dipendenti a sottoporsi alla profilassi contro la meningite.

Luxury lounge bar: locale sicuro

Il locale è del tutto sicuro: la dottoressa Alessandra Rampini, direttore di Igiene e sanità pubblica del Servizio sanitario regionale fa sapere che “non è invece necessario prevedere alcuna azione di disinfestazione degli ambienti: è sufficiente areare adeguatamente i locali”.

Antibiotico contro meningite

Chi abbia frequentato i luoghi indicati può recarsi nella giornata dell’11 aprile dalle 11:30 alle 13:30 negli ambulatori di Igiene pubblica di piazzale Milano 2 a Piacenza. È necessario utilizzare l’accesso laterale da viale Sant’Ambrogio, seguendo il percorso segnalato. A tutti sarà somministrata una compressa di antibiotico.