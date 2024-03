Cartella clinica di Kate Middleton spiata dal personale dell'ospedale di Londra dove era ricoverata: l'accusa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Kate Middleton sarebbe stata spiata in ospedale. Il personale della London Clinic è stato accusato di aver tentato di hackerare le cartelle cliniche della principessa. Secondo quanto riportato dai giornali inglesi, come il Daily Mirror, almeno un membro dello staff sarebbe stato sorpreso mentre cercava di accedere alle cartelle cliniche di Kate Middleton. La clinica è corsa ai ripari e ha contatto Kensington Palace per assicurare la famiglia Reale che sarebbe stata condotta un’indagine interna approfondita.

Hacker in clinica

L’Ufficio dei commissari per l’informazione (ICO) ha confermato di aver ricevuto un “rapporto di violazione” della privacy nella London Clinic. Secondo quanto riportato, un membro dello staff sarebbe stato sorpreso mentre cercava di accedere alle cartelle cliniche della principessa Kate Middleton.

La clinica sta conducendo un’indagine interna per determinare se dietro al gesto ci sia più di una persona. Nel frattempo, il personale dell’ospedale (che ha ospitato anche Re Carlo nello stesso mese) si è detto scioccato e sconvolto dal fatto che un collega abbia potuto compiere un simile gesto.

Agenti di polizia di fronte alla London Clinic dove era ricoverata Kate Middleton

L’indagine interna

La London Clinic ha una reputazione reale da mantenere. La sicurezza delle informazioni in merito alla famiglia reale e chi decide di essere trattato nelle sua struttura sono una priorità. La questione dello spionaggio di Kate Middleton diventa quindi una situazione non solo spiacevole, ma da indagare con cura. Al momento non è stato dichiarato il destino dell’operatore che avrebbe tentato di violare la cartella clinica della principessa.

La clinica si è però rivolta a Kensington Palace per chiarire la sua posizione e dichiarare l’inizio di un’indagine interna, oltre che serie conseguenze per il dipendente. La risposta dal portavoce ufficiale è stata asciutta: “Questa è una questione che riguarda la London Clinic”.

Come sta Kate Middleton

La principessa sta meglio. La notizia dello spionaggio alla London Clinic arriva un giorno dopo la pubblicazione di un video che la ritrae in una passeggiata all’esterno con il marito.

La donna appare in buone condizioni di salute e in molti sperano di vederla prima delle festività di Pasqua, data del ritorno ufficiale secondo le dichiarazioni di Palazzo. Nessuna conferma ufficiale.