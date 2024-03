Kate Middleton col principe William a fare la spesa: il video spegne le bufale, ma sui social restano i dubbi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo mesi di illazioni, supposizioni, bufale e intricate trame degne di un film giallo, arrivano le prime immagini di Kate Middleton in pubblico. Un video pubblicato dal The Sun mostra la principessa intenta a fare compere assieme al marito William. Seppur provata, Middleton appare serena e in salute, ma ciò non basta a mettere a tacere i complottismi sui social.

Il video di Kate Middleton e William al supermercato

La testata britannica The Sun ha pubblicato sul proprio sito web un video di Kate Middleton e William d’Inghilterra.

Si tratta delle prime immagini pubbliche della principessa dopo il ricovero dello scorso febbraio, se si esclude la tanto discussa foto pesantemente ritoccata.

Le immagini, inviate da un cliente, tale Nelson Silva, mostrano la coppia reale in un negozio di prodotti locali non molto distante dall’Adelaide Cottage dove Kate sta trascorrendo il periodo di degenza.

Middleton tiene in mano la busta di una farmacia, ma appare generalmente in salute, seppur notevolmente dimagrita.

Indossa degli abiti sportivi e porta un cappellino, forse per nascondersi da sguardi indiscreti. Sorride e si mostra serena.

“Felice e rilassata” l’ha definita Silva, che ha girato il video di nascosto per poi inviarlo ai media.

Non si placano le bufale sui social

Dalle testate giornalistiche, il video della principessa è stato considerato come una netta smentita a tutte le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Si diceva, tra le ipotesi più recenti, che Middleton fosse gravemente malata, sottoposta a un ileostomia e costretta a letto con un sacchetto e una grave ferita all’addome.

Ipotesi che non possono che essere smentite dalle immagini mostrate da The Sun. Eppure, sui social la veridicità del video è stata già messa in discussione.

In particolare, su X, c’è chi afferma che il sorriso, la postura e il modo di camminare non sono quelli della principessa e che la donna mostrata sia una sosia.

Altri, soffermandosi sul volto della consorte del futuro erede al trono, ipotizzano un intervento di chirurgia estetica, forse un lifting andato male.

Ancora, c’è chi, zoomando sui singoli fotogrammi, afferma di scorgere addobbi natalizi sugli scaffali del negozio, mettendo dunque in dubbio che il video sia stato girato nei giorni scorsi.