Lunedì 3 giugno, a meno di una settimana dalle elezioni Europee 2024, Carlo Calenda ha pubblicato su Facebook un sondaggio. Come sottolineato da lui stesso, quel sondaggio non si sarebbe potuto fare, e quindi pubblicare: lo vieta proprio l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che prevede il silenzio elettorale nei 15 giorni prima del voto. Il leader di Azione, però, avrebbe trovato una sorta di escamotage: pubblicare il sondaggio, inoltratogli, con nomi fittizi. Ma facilmente riconducibili ai partiti veri. Azione, per esempio, diventa Avengers.

Il sondaggio clandestino diffuso da Carlo Calenda

Alle 12:24 di lunedì 3 giugno, Carlo Calenda ha pubblicato una foto di un messaggio WhatsApp, non è chiaro se inoltrato direttamente a lui o alla segreteria di Azione.

Nella foto si vede un braccio con il simbolo degli Avengers, l’iconica A, accompagnato da quelle che sarebbero le percentuali di Azione e degli altri partiti.

Fonte foto: ANSA / Facebook Carlo Calenda Il sondaggio pubblicato da Carlo Calenda: noi abbiamo deciso di oscurare le percentuali, per non violare quanto stabilito dall’Agcom

Azione-Avengers, chi sono gli altri “partiti”

Carlo Calenda identifica Azione con gli Avengers: “Era una vita che sognavo di dire: ‘Votate Avengers’. Geniale”.

Ma chi sono gli altri partiti nascosti?

Hermanita: Fratelli d’Italia (riferimento a Giorgia Meloni);

Fratelli d’Italia (riferimento a Giorgia Meloni); Elle Ici: Pd (riferimento a Elly Schlein);

Pd (riferimento a Elly Schlein); Earl of Stars: M5S (earl in inglese significa conte; stars invece significa stelle);

M5S (earl in inglese significa conte; stars invece significa stelle); Capitan y General : Lega (riferimento a Salvini e Vannacci);

: Lega (riferimento a Salvini e Vannacci); Buonanima: Forza Italia (riferimento a Silvio Berlusconi);

Forza Italia (riferimento a Silvio Berlusconi); Salis e Pepe Verde : Alleanza Verdi Sinistra (riferimento a Ilaria Salis);

: Alleanza Verdi Sinistra (riferimento a Ilaria Salis); t: Stati Uniti d’Europa (riferimento a +Europa e Italia Viva).

Cosa prevede l’Agcom sul silenzio elettorale e i sondaggi

L’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 12, della legge n. 249/97 attribuisce all’Autorità competenze in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali:

“È vietata la pubblicazione o diffusione dei risultati degli stessi nei 15 giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. È fatto salvo il caso in cui un esponente politico riporti dichiarazioni concernenti i risultati di un sondaggio, purché questi ultimi siano stati già resi noti nel periodo antecedente a quello del divieto“.