Camion travolge un ciclista in provincia di Latina, morto 22enne: è stata disposta l’autopsia del corpo

Tragico incidente in provincia di Latina. Verso l’1:30 di notte, al chilometro 12 della variante Formia-Garigliano, un camion ha colpito un ciclista. Il giovane, di 22 anni e di origini straniere, è morto prima dell’arrivo dei soccorsi. Il camionista coinvolto si è fermato a prestare aiuto al giovane. I Carabinieri di Minturno indagano sulle dinamiche che hanno portato allo sconto e alla morte del 22enne.

I fatti

In provincia di Latina un camion si è scontrato con una bicicletta nella notte, causando la morte di un giovane. Cresce il numero di incidenti stradali del week-end che contano, oltre il caso mortale sulla Statale Val D’Agri a Missanello nel quale è rimasto coinvolto un 25enne, anche lo scontro in provincia di Cremona nel quale è morto un 20enne. Si aggiunge il drammatico incidente avvenuto tra sabato 11 e domenica 12 novembre, verso l’1:30 di notte.

La strada, la variante Appia Formia-Garigliano, nei pressi di Latina, era buia e la visibilità scarsa. Il camion, di cui non si conosce la velocità di andatura, ha violentemente colpito un giovane in bicicletta. L’impatto ha causato la morte del giovane di 22 anni.

Le dinamiche

Ufficialmente le cause dell’incidente sono sconosciute. I Carabinieri della stazione di Minturno hanno svolto i rilievi e stanno esaminando i fatti per decretare le responsabilità.

L’impatto tra il camion e la bicicletta si è verificato in un tratto di strada particolarmente problematico, poco o nulla illuminato. Il guidatore del veicolo coinvolto ha subito prestato soccorso al giovane, ma per il 22enne non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i mezzi del soccorso sanitario e le forze dell’ordine. I Carabinieri hanno limitato la strada e iniziato i rilevamenti del caso.

Il giovane, al momento dell’arrivo dei paramedici, è risultato senza vita. Camion e bicicletta sono stati sequestrati e per il corpo del giovane di 22 anni, vittima dello scontro, è stata disposta l’autopsia.