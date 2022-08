Calenda duro contro Berlusconi, interviene Marta Fascina: botta e risposta

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

La campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo, e già volano fulmini e saette tra i leader dei partiti. L’ultima polemica riguarda Carlo Calenda, che non ha speso buone parole per Silvio Berlusconi. In difesa del Cav è arrivata la first lady forzista Marta Fascina.

Carlo Calenda contro Silvio Berlusconi

Davanti ai microfoni di Sky Tg24 Carlo Calenda ha criticato senza mezzi termini le proposte di Forza Italia e le parole di Silvio Berlusconi.

“Ci sono delle cose folli“, ha dichiarato, scagliandosi in particolare su una frase dell’ex premier di Arcore, che aveva detto di aver ottenuto il Pnrr.

“Non esisteva sulla trattativa sul Pnrr“, ha detto il leader di Azione. Per poi deridere il programma degli azzurri: “Pianteremo un milione di alberi, aumenteremo le pensioni, regaleremo dentiere“.

Dura stoccata di Calenda: “Fa un po’ impressione”

Poi l’attacco più personale. “Quest’uomo è stato un grande imprenditore, è stato un combattente politico”, ha ammesso. “Poi può piacere e non piacere”, ma vederlo adesso che dice delle “cose lunari fa un po’ impressione”.

Dichiarazioni per cui non è arrivata una risposta diretta del Cavaliere. A difenderlo ci ha pensato invece la sua compagna Marta Fascina, deputata di Forza Italia.

Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina.

Marta Fascina difende Silvio Berlusconi

Carlo Calenda sarebbe “evidentemente innervosito” per le polemiche che hanno fatto seguito alla sua alleanza con il Pd “e cespugli vari di estrema sinistra”.

Tutto dopo che ha “agognato per anni il mito del terzo polo, e oggi torna ad attaccare il presidente Silvio Berlusconi”, si legge nella nota diffusa dalla deputata.

La parlamentare ha spiegato che il programma forzista prevede l’aumento delle pensioni minime, visite dentistiche e il rinvigorimento del verde pubblico.

Ma queste sarebbero solo “alcune” delle proposte di chi è “quotidniamente a contatto con la realtà, con i deboli e con le periferie“.

Quella che Marta Fascina chiama come “carne viva della società“, che troppo spesso sarebbe stata “abbandonata dalla sinistra, che pure a parole sostiene di difenderla”.

L’invito a Calenda “impari l’educazione”

Poi la stoccata finale. “Tutto ciò è estraneo a un signore che probabilmente non ha mai messo il naso fuori dalla ZTL, che preferisce trascorrere le sue giornate sui social, insultando gli avversari, salvo poi stringerci alleanze spurie”.

Non è mancato poi il riferimento all’adesione ad Azione di Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, definite le “seconde file del nostro partito”.

“Impari l’educazione e il rispetto verso gli altri”, ha dichiarato ancora Marta Fascina, invitando poi Carlo Calenda a fare “un sano e non più rinviabile bagno di umiltà“.