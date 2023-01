Clara Chia Marti in ospedale: la fidanzata di Gerard Piqué ricoverata d'urgenza per "colpa" di Shakira

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tutti parlano di lei, anzi cantano, dopo l’uscita del brano “Music Session Vol.#53” di Shakira e non avrebbe retto alla pressione mediatica. Parliamo di Clara Chia Marti, fidanzata di Gerard Piqué che secondo quanto trapela dalla Spagna sarebbe stata ricoverata d’urgenza in una clinica privata dopo un forte attacco di panico.

Clara Chia Marti ricoverata d’urgenza

Da amante segreta ad argomento di discussione nei salotti tv e, perché no, anche per strada. Clara Chia Marti, la ragazza con cui Gerard Piqué ha tradito la cantante Shakira e con la quale ora si è fidanzato, è davvero sulla bocca di tutti e lei, che non è abituata a stare al centro dell’attenzione, non l’avrebbe presa bene.

La giovane, infatti, secondo riportato da El Periodico, sarebbe stata ricoverata d’urgenza in una clinica di Barcellona dopo aver accusato un pesante attacco d’ansia conseguente alla grande pressione mediatica subita nelle ultime settimane.

L’attenzione sulla ragazza si è concentrata, ovviamente, dopo la pubblicazione di “Music Session Vol.#53” di Shakira in cui Clara, tra le altre cose, è stata paragonata a una Twingo.

La canzone di Shakira e l’effetto su Clara

Sono passate appena poche settimane dalla pubblicazione di “Music Session Vol.#53”, la canzone attraverso la quale Shakira ha reso note le peripezie subite nell’ultimo periodo dal marito Gerard Piqué, che l’avrebbe tradita con Clara Chia Marti. La giovane, nel corso della canzone, viene nominata più volte in segno di vendetta, parole che oggi più che mai avrebbero segnato la ragazza.

Secondo quanto riferito da El Periodico, infatti, Clara sarebbe rimasta molto colpita e addolorata dalle parole usate da Shakira. Inoltre non mancano le persone che, riconoscendola per strada, la fermano per cantarle la canzone. Tutto ciò avrebbe portato all’esaurimento della ragazza, colpita da un attacco d’ansia che l’ha costretta a ricorrere alle cure mediche.

Fonte foto: ANSA

Piqué resta in silenzio

Intanto da Barcellona, sponda Piqué, vige il totale silenzio sulla questione. Dopo aver risposto con alcuni gesti all’ex moglie, lo spagnolo non avrebbe né confermato né smentito la notizia del ricovero di Clara Chia Marti.

Presto, di certo, arriveranno delle novità, ma intanto in Spagna tutti sono preoccupati per la salute fisica, e soprattutto mentale, della giovane fidanzata del campione del mondo 2010 e campione d’Europa 2012.