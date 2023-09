Bruno Barbieri fuori a sorpresa da Ballando con le Stelle: il motivo del passo indietro dello chef stellato

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il suo nome era apparso nelle liste degli spoiler, poi c’è stato il dietrofront. Lo chef stellato Bruno Barbieri non farà parte del cast di ‘Ballando con le stelle‘, nonostante un primo ‘ok’ dato a Milly Carlucci per unirsi al parco vip previsto per la nuova stagione del format. All’ultimo minuto è saltato tutto e il conduttore di ‘Quattro Hotel’ si è tirato fuori.

Bruno Barbieri rinuncia a Ballando con le Stelle: cos’è successo

A riportare la notizia è ‘Dagospia’, che spiega che in un primo momento lo chef stellato aveva confermato la sua partecipazione per poi, come già detto, rinunciare all’ingaggio.

Secondo l’indiscrezione di ‘Dagospia’, alla base del dietrofront di Bruno Barbieri ci sarebbero i suoi impegni televisivi.

Lo chef stellato, infatti, sarebbe già impegnato per registrare una nuova stagione del suo format ‘4 Hotel‘ che richiede “tempi di produzione stretti e anticipati”.

Per questo motivo la conduzione del programma dedicato agli albergatori gli impedirebbe di partecipare allo show di Milly Carlucci.

Quando inizia Ballando con le Stelle: le prime indiscrezioni su data e cast

Secondo ‘Cinguetterai’ la nuova stagione di ‘Ballando con le Stelle’ potrebbe partire il 21 ottobre.

Tra i rumor che aleggiano dall’estate sui nomi dei vip che prenderanno parte alla trasmissione, si parla di Ricky Tognazzi, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Si parla anche di Carlotta Mantovan. Per il momento non si hanno notizie sulla giuria, dunque non è dato sapere se al tavolo ritroveremo i già noti Selvaggia Lucarelli insieme a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Il caos della stagione 2022/2023

La stagione 2022/2023 è stata segnata dal caos scatenato dalla partecipazione dell’attore Enrico Montesano.

Dopo il battibecco con Selvaggia Lucarelli sul tema dei vaccini e del green pass, durante le prove il comico era stato immortalato con una maglietta della X Mas che gli è valsa l’accusa di apologia di fascismo.

Per questa ragione Montesano era stato cacciato dalla Rai.