Botta e risposta fra Gianfranco Fini ed Emanuele Pozzolo: "Balengo", "Non prendo lezioni da un traditore"

Scambio di accuse a distanza fra Gianfranco Fini ed Emanuele Pozzolo: il fondatore di Alleanza Nazionale ha definito “balengo” il deputato di Fratelli d’Italia coinvolto nel pistola-gate della notte di capodanno. Pozzolo ha risposto con frasi al veleno.

Gianfranco Fini parla di Emanuele Pozzolo

La lite a distanza ha preso il via con le dichiarazioni rilasciate da Fini a Il Foglio.

L’ex leader di Alleanza Nazionale ha svelato un retroscena che appartiene al passato di Pozzolo.

Fonte foto: ANSA Emanuele Pozzolo.

“Quando ero presidente di An lo allontanammo, senza nemmeno espellerlo, dalla federazione di Vercelli“, ha rivelato Fini. Il motivo: Pozzolo “era un violento estremista verbale“.

Fini ricorda che la decisione non venne presa da lui, ma da Donato Lamorte, capo della segreteria politica.

“Capimmo che era un balengo, come si dice in Piemonte, e lo accompagnammo alla porta: via, andare“, ha aggiunto l’ex numero uno di An.

Cos’è un balengo

Come spiega l’Accademia della crusca, il termine “balengo” è prevalentemente diffuso nei dialetti d’area piemontese e veneta.

Originariamente significava “strano, bizzarro, stravagante”, ma negli anni si sono aggiunti anche i significati di “stupido” o “stolto”.

Emanuele Pozzolo attacca Gianfranco Fini

La reazione di Emanuele Pozzolo non ha tardato ad arrivare. Interpellato dall’Adnkronos, il deputato di Fratelli d’Italia ha definito “medaglie che appunto al petto” le critiche mossegli dal fondatore di An.

“Da quello che ha svenduto e calpestato dignità politica e umana della destra italiana non accetto lezioni”, ha attaccato Pozzolo.

Secondo il suo giudizio, l’ex presidente di Alleanza Nazionale è stato un leader “che ha tradito senza vergogna la sua comunità politica”, motivo per cui a suo giudizio “merita solo di continuare a stare ibernato nel suo oblio“.

Il futuro di Emanuele Pozzolo

Intanto la premier Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione di Pozzolo dal partito. Il deputato verrà deferito alla Commissione Garanzia e Probiviri.

“Sicuramente io non sono disposta a fare questa vita con la responsabilità che ho sulle spalle se le persone che sono intorno a me non capiscono quella responsabilità”, ha dichiarato Giorgia Meloni nella conferenza stampa del 4 gennaio.

Intanto Luca Campana, il 31enne colpito dal mini-revoler di Pozzolo, ha denunciato il parlamentare. “Ha sparato da un metro”, ha dichiarato Campana.

E sono emerse le testimonianze di persone presenti alla festa di Capodanno che inchioderebbero Pozzolo.