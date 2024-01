Luca Campana denuncia Pozzolo dopo il colpo di pistola: l'accusa al deputato FdI, "ha sparato da un metro"

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Luca Campana, l’elettricista 31enne di Candelo ferito a una gamba da un proiettile esploso dalla pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo la notte di Capodanno a Rosazza, ha sporto denuncia. L’uomo ha spiegato il motivo per il quale ha atteso alcuni giorni prima di denunciare il deputato del partito di Giorgia Meloni.

Il racconto dell’elettricista ferito

Luca Campana ha infatti deciso di sporgere denuncia, ma solo dopo alcuni giorni il fatto. Motivo? “Perché sono un semplice operaio e lui è un politico”, dice in un’intervista al Corriere della Sera.

Per quanto concerne la pistola, l’elettricista spiega: “Io la pistola non l’ho mai toccata. Sono ancora sotto choc. Questa vicenda mi ha molto provato, poteva andare molto peggio“.

Presenti anche dei bambini alla festa di capodanno

Alla festa, ha raccontato al Corriere della Sera, “c’erano dei bambini, meno male che è toccato a me”.

Campana si è detto “arrabbiato”, in parte, “per le cose che sono state dette dopo. Comprendo che non c’era nessuna volontà di far del male. Ma è importante assumersi le proprie responsabilità“.

“Le mie speranze sono di guarire presto e di tornare a lavorare. Mi hanno detto i medici che in 10 giorni dovrei tornare a posto“, dice Campana.

A sinistra, il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo

Lo sparo da un metro

Intervistato dal quotidiano La Stampa, Campana ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto la notte di capodanno spiegando che il deputato Emanuele Pozzolo si trovava a un metro di distanza da lui quando è partito il colpo di pistola.

“Eravamo in piedi a un metro di distanza – ha dichiarato l’elettricista 31enne ferito alla gamba -. Io stavo parlando con alcune persone”.

“Ho sentito il botto, lo hanno sentito tutti” ha poi aggiunto. “Ho percepito un fastidio alla gamba, come un forte bruciore. Ho pensato a un proiettile di quelli che si sparano al paintball”.

L’elettricista ha poi raccontato di sentire “male ancora oggi“, come se avesse un “crampo continuo”. “Anche alzarmi dal divano è complicato” ha sottolineato l’operaio 31enne.

Interrogazione parlamentare del Movimento cinque stelle

Nel frattempo, arrivano le prime interrogazioni parlamentari sulla vicenda. La deputata del Movimento cinque stelle, Valentina D’Orso, ha annunciato di aver “presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Piantedosi per conoscere alcuni dettagli molto importanti sulla vicenda che riguarda il deputato di Fdi Pozzolo”.

In particolare, ha rimarcato, “noi del Movimento 5 Stelle vogliamo sapere se il ministero ha fatto le dovute verifiche sulle motivazioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione al porto d’armi per difesa personale”.