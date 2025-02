Bonus bollette 2025, il governo pronto a stanziare 3 miliardi di euro per aiutare 8 milioni di famiglie

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il governo sembra aver trovato la quadra per il bonus bollette 2025. Nell’ultimo vertice è stata raggiunta un’intesa per lo stanziamento di circa 3 miliardi di euro da destinare a famiglie e imprese. La soglia Isee per ottenere il bonus dovrebbe essere portata a 25mila euro, aumentando così la platea delle famiglie beneficiarie a 8 milioni. Nel pacchetto in fase di approvazione sono previsti anche aiuti alle imprese.

Bonus bollette, limite Isee portata a 25mila euro

Secondo quanto emerso nella riunione tenuta a Palazzo Chigi nella tarda serata di giovedì 27 febbraio, la premier Giorgia Meloni ha spinto per innalzare la soglia dei beneficiari del bonus bollette fino alle famiglie con Isee di 25mila euro.

Un incremento sensibile rispetto alla soglia precedente, fissata a 9.530 euro.

Bonus bollette: valore complessivo di circa 3 miliardi di euro

Questa decisione porta la platea potenziale delle famiglie beneficiarie a oltre 8 milioni, anche se la stima reale dovrebbe essere di 5,5 milioni. Uno scarto dovuto al numero di famiglie che, effettivamente, presenteranno i documenti per ottenere l’Isee aggiornato e quindi il bonus in bolletta.

Il valore del provvedimento che il Consiglio dei ministri in programma questa mattina, venerdì 28 febbraio, andrà ad approvare è stimato tra 2,85 e 3 miliardi di euro. L’idea di Giorgia Meloni è di concentrare il bonus bollette 2025 in soli tre mesi con scaglioni a seconda dell’Isee dichiarato.

Il bonus bollette più corposo spetterà alle famiglie che dichiarano fino a 9.530 euro e dovrebbe essere aumentato di 200 euro rispetto a quello attuale. Per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, invece, il bonus in bolletta non avrà maggiorazioni.

Come sarà diviso il bonus bollette 2025 tra famiglie e imprese

La maggior parte delle risorse per il bonus bollette 2025 sarà destinato alle famiglie (1,6 miliardi circa) mentre i restanti 1,2 miliardi di euro spetteranno alle imprese.

Quest’ultima quota (ancora da definire con certezza in base ai calcoli dell’Arera) verrà equamente divisa tra aziende energivore e piccole e medie imprese.

Il provvedimento sul bonus bollette 2025 è stato discusso in una riunione a Palazzo Chigi che ha visto partecipare, oltre alla premier Meloni, anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Presenti anche il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, il sottosegretario per l’Attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto mentre erano collegati il responsabile degli Affari Ue Tommaso Foti e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.