Bimbo di 2 anni cade in piscina a Taurisano a Lecce e annega: sfuggito al controllo dei genitori, c'è indagine

Ennesima tragedia dell’estate italiana, con un bimbo di due anni che è caduto nella piscina della villa di famiglia ed è annegato a Taurisano, in provincia di Lecce. Per il piccolo, che era in compagnia del fratellino, non c’è stato nulla da fare e il 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Aperta un’indagine.

L’incidente in piscina

Il drammatico episodio è avvenuto nella serata di lunedì 17 luglio 2023 nel Salento, a Taurisano, dove il piccolo si trovava in casa con la mamma e la nonna. Nella villa, che si trova in contrada Ucceri nel Leccese, anche una piscina che è stata il palcoscenico del tragico epilogo.

Il bimbo, per cause ancora da accertare, si sarebbe allontanato dal controllo degli adulti e si sarebbe avvicinato alla piscina in muratura costruita all’esterno dell’abitazione. È quindi caduto in acqua annegando e soltanto svariati minuti dopo ad accorgersi del corpicino in piscina è stata la nonna che ha allertato i soccorsi.

Soccorsi inutili

Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 che hanno fatto di tutto per salvare la vita del piccolo di due anni. Ma dopo svariati tentativi di rianimazione, ai soccorritori non è rimasto altro che constatare il decesso del piccolo.

Dolore, rabbia e sconforto per la famiglia del bimbo che si domanda come sia potuta accadere una tragedia del genere.

Aperta indagine

Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell’arma ai quali spetterà chiarire cosa sia successo in contrada Ucceri a Taurisano, in provincia di Lecce. A intervenire la polizia per tutti i rilievi del caso che successivamente troveranno riscontro nelle indagini aperte.

A condurre l’inchiesta su quanto avvenuto sarà la pm di turno Maria Grazia Anastasia, alla quale spetterà chiarire i contorni di questa ennesima tragedia estiva. Secondo quanto trapela sembrerebbe che il piccolo si sia allontano dagli adulti senza che questi se ne accorgessero, poi la caduta in piscina. Il piccolo, tra l’altro, si trovava in compagnia del fratello- a quanto pare gemello, secondo quanto riferito da Lapresse– che è scampato alla tragedia.

Solo pochi giorni fa un altro bambino di due anni era morto nelle stesse circostanze, caduto in piscina e annegato nella periferia di Vicenza.