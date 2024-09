Beatrice Venezi verso la querela contro Maria Rosaria Boccia dopo le dichiarazioni sul caso Sangiuliano

Ora nel diadema di personaggi che roteano intorno al caso Boccia-Sangiuliano si inserisce Beatrice Venezi. La direttrice d’orchestra e consigliera del ministero della Cultura ha annunciato la sua intenzione di querelare l’imprenditrice a seguito delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultima nel corso di un’intervista. Nella sostanza, Boccia ha accostato Venezi al caso Sangiuliano parlando di conflitto d’interessi.

Beatrice Venezi vuole querelare Maria Rosaria Boccia

In una nota inviata ai principali quotidiani nazionali Beatrice Venezi riferisce la sua intenzione di prendere le vie legali contro Maria Rosaria Boccia.

In una dichiarazione rilasciata nel corso di un’intervista, l’imprenditrice ha fatto riferimenti alla direttrice d’orchestra nel contesto dell’affaire Sangiuliano.

Fonte foto: ANSA Beatrice Venezi intende querelare Maria Rosaria Boccia dopo le dichiarazioni dell’imprenditrice sul caso Sangiuliano

Nel comunicato, Beatrice Venezi dichiara:

Confermo che ho dato incarico ai miei legali per valutare ogni azione a tutela della mia reputazione professionale in ordine alla diffusione di informazioni strumentali e non corrispondenti al vero. Forse ti può interessare La replica di Maria Rosaria Boccia a Giorgia Meloni dopo il messaggio su Sangiuliano: "Metta via i guantoni" Dopo la provocazione di Giorgia Meloni da Cernobbio, ecco la replica di Maria Rosaria Boccia sui social: "Serve gentilezza", cos'ha detto

Cosa ha detto Maria Rosaria Boccia

In un’intervista rilasciata sul La7 per il programma In Onda, domenica 8 settembre, Maria Rosaria Boccia ha fatto riferimenti al caso Sangiuliano e ha fatto il nome di Beatrice Venezi.

Nello specifico, ha detto: “Lei è consigliera per la musica ed è anche ben retribuita, con 20-30mila euro. Il 19 si esibirà per il G7 della Cultura e il Ministero le riconosce un cachet“.

Come ricorda La Stampa, Beatrice Venezi dovrebbe dirigere il concerto della Cultura a Pompei dal 19 al 21 settembre. Tuttavia il fascicolo si trova attualmente nelle mani del nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Le accuse di estorsione di Boccia a Sangiuliano

Dopo l’esplosione del Bocciagate e la presentazione delle dimissioni, Sangiuliano ha iniziato a parlare della denuncia che depositerà nelle sedi opportune contro l’imprenditrice. In questo modo l’ex ministro si aspetta “milioni di risarcimento“.

Come di consueto, l’imprenditrice non è rimasta a guardare. In una nota pubblicata sui social, Maria Rosaria Boccia ha scritto: “Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un’estorsione“.

Con la presa di posizione di Beatrice Venezi, infine, il caso continua a tenere banco sulle pagine della politica italiana.