Maria Rosaria Boccia accusa Sangiuliano di estorsione, le parole sui social dopo le minacce di denuncia

Maria Rosaria Boccia risponde a Gennaro Sangiuliano sulla denuncia pronta per tentata estorsione e rimpalla la stessa accusa contro all’ex ministro. Dopo aver ribattuto a distanza alla premier Giorgia Meloni, la fantomatica consulente del ministero della Cultura è tornata a rivolgersi all’ormai ex titolare del dicastero, continuando a cavalcare l’onda dello scandalo mediatico e politico che ha innescato.

L’accusa di Boccia

“Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un’estorsione” scrive così Maria Rosaria Boccia sulla sua pagina Instagram, a corredo di una foto che riporta la notizia sull’intenzione da parte di Gennaro Sangiuliano di presentare un esposto contro di lei.

Nel suo ultimo post, però, la 41enne non risparmia di altre stilettate l’ex responsabile della Cultura: “Ma mi chiedo: una persona che si è dimessa da Ministro e che ha detto tante bugie può tornare a lavorare nel servizio pubblico televisivo? Può chi manipola la verità lavorare per la TV di Stato, per di più in ruoli di comando? P.S. Hai fame di verità o di soldi?”

La denuncia

L’attacco di Boccia arriva in reazione all’annuncio dell’intenzione di sporgere denuncia da parte di Gennaro Sangiuliano: “Ora farò, insieme ai legali che mi aiuteranno, l’avvocato di me stesso” aveva dichiarato.

“Mai avrei immaginato un cinismo così terribile e un disprezzo della persona tanto forte, ora conosco direttamene sulla mia pelle la pericolosità delle fake news” aveva aggiunto il giornalista dopo le dimissioni.

L’ipotesi di tentata estorsione

A garantire l’arrivo nell’arco di pochi giorni della denuncia è il legale dell’ex ministro: “Stiamo costruendo l’esposto sulla base della ricostruzione di tutto ciò che è accaduto – aveva dichiarato al Corriere della Sera l’avvocato Silverio Sica – questa cronologia dei fatti ci porta a valutare la condotta della signora Boccia e che tale condotta dimostra come il già ministro abbia subito pressioni. Prima e dopo. E toccando la sfera privata. Focalizziamo la nostra attenzione sull’ipotesi di tentativo di estorsione“.

Il rappresentante di Gennaro Sangiuliano aveva aggiunto inoltre come tutto la documentazione resa nota dalla 41enne rappresenti una “palese violazione al diritto alla riservatezza di Gennaro Sangiuliano. Tutta la condotta della signora Boccia sarà presa in considerazione nella stesura dell’esposto. Poi sarà al magistrato va il compito di valutare la presenza della fattispecie a cui fa riferimento”.